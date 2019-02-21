台灣鄉友會春節聯歡晚會　場面熱鬧 醒獅獻瑞 紅包賀歲 幸運抽獎 卡拉OK

（本報訊）2月16日晚，波特蘭台灣鄉友會假座紅茶館舉行2019年的新春聯歡晚會，二百多名會友及嘉賓相聚一堂，共襄盛舉。駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永與夫人遠從西雅圖開車到來參加晚宴。

晚會在國際舞獅隊鑼鼓喧天的舞獅演中熱鬧開場。首先由會長張文龍致歡迎詞，張會長非常多謝鄉親朋友們抽出寶貴的時間出席晚會。波特蘭台灣鄉友會早於1978年立，至今已踏入第41個年頭，張會長說，創立該會的是第一代的移民，現在這批人士已成為下一代的好榜樣，他希望有更多年輕一代的新人參加，承擔起傳承與發展會務的重任。

駐西雅圖經濟文化辦事處陳敏永主任在致辭時，首先代表台灣僑務委員會，向台灣鄉友會以及波特蘭僑胞恭賀新年。陳主任感謝波特蘭僑界長期以來對西雅圖辦事處的支持與協作，希望在張文龍會長與理事會成員的共同努力下，會務蒸蒸日上。

聯歡晚會上，張文龍主席為九十歲以上的長者以及兒童派發了賀歲紅包。並且進行了有豐富獎品的幸運抽獎活動。駐西雅圖經濟文化辦事處也為晚會提供了主任獎、處長獎，而張文龍會長亦為大會提供了一個會長獎。

波特蘭青年文化團及美西溫哥華中文學校的學生分別有民族舞蹈表演；波特蘭中文學校的學生則有精彩的扯鈴表演，多位來賓在卡拉OK活動中一展歌喉，贏得了全場來賓們陣陣熱烈地掌聲與喝彩聲。

晚會在一片新春佳節熱烈喜慶的氣氛下，完滿結束。