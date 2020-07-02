反種族歧視抗議浪潮升溫 上百萬網民請願更換國旗和國歌



（本報綜述）弗洛伊德事件的反種族歧視抗議浪潮席捲全美，直接或間接導致不少名人雕像遭殃，就連美國國歌也受到質疑，最近美國國旗「星條旗」更成了新的目標，有人在美國請願網站change.org上發起了“更換美國國旗和國歌”的請願。短短兩天內，獲得逾百萬網友回應。

1960年沿用至今的的美國國旗，旗上13個交替的紅白條紋代表了北美最初的13個殖民地，藍底上的50個白色星星則代表50個州。

請願發起人表示，這個國旗已經過時，不僅沒有傳遞正能量，而且不好看。為回應“黑人的命也是命”抗議活動，新設計的“國旗”裡，原國旗左上角的藍色被替換成“代表黑人”的黑色，象徵50個州的白色星星被改為一個叫“曼尼”的卡通人物，交替的紅白條紋改為了“黃白條紋”。

設計者稱，「曼尼」象徵美國正義、團結、無所畏懼的新時代青少年，黃白條紋，寓意快樂、積極向上和充滿智慧。

國旗既然要換，美國國歌《星條旗》也應跟著換。作者建議按新國旗配色，選用黑人流行歌手維茲卡利法的《黑與黃》作為新國歌。

此次請願活動並非空穴來風。6月19日，美國國歌《星條旗》的詞作者弗朗西斯在舊金山(專題)的雕像被抗議者推倒。抗議者認為弗朗西斯曾擁護奴隸制，他寫的國歌歌詞裡，那句“那些無處藏身的奴隸、傭兵，將難逃失敗和死亡”，是在“歧視奴隸”。24日，雅虎音樂編輯林賽·帕克在一篇專欄文章中稱，美國國歌《星條旗》帶有“明顯的”種族主義色彩，“可能是時候把它換掉了”。

在《小屁孩日記》中，“曼尼”是一個自私、脾氣暴躁的“熊孩子”，曾因為和家人爭吵打開煤氣閥，差點將房子點著。因此，在美國亞文化里，“曼尼”也常被用於指代不負責任、任性而為的“巨嬰”。這恰恰是許多美國保守派對當前反歧視抗議者的評價。

《小屁孩日記》的作者傑夫·金尼在社交媒體上針對“曼尼”登上“新國旗”一事發文回應稱，以這樣的方式聲援“黑人的命也是命”抗議活動不是個好主意。

你們寧可支持“用曼尼旗當國旗”這種無聊的請願，也不去真正幫助有需要的人。