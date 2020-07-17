俄勒岡州今天437宗新增確診病例已衝破了之前的最高數字，死亡則有2宗；這將全州的總確診數字推高到13,509宗，死亡共249宗。

有最多確診病例的縣城分別是：麥魯瑪縣108宗、華盛頓縣76宗、Marion 53宗、Umatilla 50宗、Deschutes 28宗、卡加瑪士28宗。

州衛生局指，大幅向上爬的新增個案主要是來自社交活動和眾多的零星個案，再加上有工作場所和長期護理中心也有小型爆發。

在本州重開後的一星期（5月16-22日），共有255人確診，與病毒檢測人士的比率是1.6%；而上星期已升到6.2%，再上星期也有5%，這與全國的9%仍算是低。在上星期，本州共有2,043人新增確診，比對上一星期的確診數字多了7%，這也比整個5月所錄得的1,650確診還要多。

雖然新增確診情況不理想，但住院情況和死亡人數尚算可以，由三月到六月，本州的死亡率維持在低水平，但上星期22死的數字卻已是前一星期的一倍。

州衛生官員指出，隨著疫情繼續在社區中蔓延，民眾最好能嚴肅應對疫情，為自己的行為負責，改變一些會增加傳染風險的行為。

官員再次提醒要經常保持有六呎距離，限制聚會人數和戴口罩，僅守州長的新法令。又是一破紀錄的數字 今天新增確診437宗

俄勒岡州今天437宗新增確診病例已衝破了之前的最高數字，死亡則有2宗；這將全州的總確診數字推高到13,509宗，死亡共249宗。

有最多確診病例的縣城分別是：麥魯瑪縣108宗、華盛頓縣76宗、Marion 53宗、Umatilla 50宗、Deschutes 28宗、卡加瑪士28宗。

州衛生局指，大幅向上爬的新增個案主要是來自社交活動和眾多的零星個案，再加上有工作場所和長期護理中心也有小型爆發。

在本州重開後的一星期（5月16-22日），共有255人確診，與病毒檢測人士的比率是1.6%；而上星期已升到6.2%，再上星期也有5%，這與全國的9%仍算是低。在上星期，本州共有2,043人新增確診，比對上一星期的確診數字多了7%，這也比整個5月所錄得的1,650確診還要多。

雖然新增確診情況不理想，但住院情況和死亡人數尚算可以，由三月到六月，本州的死亡率維持在低水平，但上星期22死的數字卻已是前一星期的一倍。

州衛生官員指出，隨著疫情繼續在社區中蔓延，民眾最好能嚴肅應對疫情，為自己的行為負責，改變一些會增加傳染風險的行為。

官員再次提醒要經常保持有六呎距離，限制聚會人數和戴口罩，僅守州長的新法令。