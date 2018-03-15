又一華人喪命Division 街

（本報訊）Division 街的安全一直備受關注，周日晚（11日）再有一華人在Division 街被一輛汽車撞死，成為本市2018度第七宗交通傷亡意外。

根據波特蘭警方的資料，意外發生在3月11日（星期日）晚約8時25分，華裔男子陳福權，在Division 街115街在橫過馬路時被一輛小型客車撞至重傷倒地，後被送院診治，延至肇事司機留在現場協助調查。至今警方仍未將司機落案，事件仍在調查中。

82歲的陳福權是砵崙海宴公所會員之一，據該公所的元老陳錫澤表示，事發當晚，他與陳福權都在公所內，陳福權約在8時15分離開公所，越過Division 街到對面馬路，準備開走他停在路邊的汽車。而陳錫澤則在10分鐘後離開，有人即告訴他陳福權被車撞倒。他隨即走過馬路，見到陳福權被撞倒地，位置卻在距離他的汽車之前約兩個車位之遠。

據陳福權的家人表示，撞倒人的司機向警方表示他當時的車速只有25咪，但當看到陳福權整個身體嚴重受傷的情度，他們不相信25咪車速能做成這樣嚴重的傷勢。當晚是肇事車輛尾隨的司機報警的，但他卻不願作證。陳太希望看到事件發生的好心人能提供更多資料，給回陳福權先生一個公道。

如有資料可撥電503-823-5070聯絡Garrett Dow 警員。

這意外已得到一直爭取Division 街安全的翡翠區委員會的關注，如有人士有任何有關的消息，亦歡迎你與本報聯絡。

陳福權的家人已安排了在3月24日為陳先生舉行葬禮，詳情請參閱刊載在本期波特蘭新聞的訃聞。