參院1票之差　通過1.9萬億美元疫情紓困方案 每人1400元援助何時到手 星期二眾院將作最終表決

（綜合報導）美國參議院經過通宵辯論後，終在周六（6日）中午約1時，以50票贊成，49票反對，1票之差通過總統拜登1.9萬億美元新冠疫情紓困方案。這投票結果，與上週在眾院表決時一樣，所有民主黨人都投了贊成票，所有共和黨人都投了反對票。該法案下週將再回到眾院表決，通過後將送至拜登總統簽字成法。

參院6日通過的法案內容包括給數百萬美國人發放1400元紓困金，用3500億元資助經費補助州市政府，向學校提供1300億元，以及擴大食品援助、租屋救濟、小商家支援和新冠疫苗分發等一系列項目，此外還包括一系列減少企業稅金，協助美國人支付育兒費用等。。

今次參院通過的版本與上週通過的略有不同，每週400元的失業救濟補助降到300元，補助截止日期由原來的10月4日提前至9月6日。方案設立了最高為10200元的失業救濟免稅條款，該規定將適用於收入低於15萬元的家庭。並且提高$1,400救助金的門檻，個人收入$80,000以上以及夫妻收入$160,000以上的拿不到錢等等。

共和黨對這個法案表示反對，認為這是民主黨做出的極大的浪費行為，並稱民主黨完全無視經濟已經馬上要好起來這個事實。

參院在這次最後投票前經歷了艱苦的 “拉鋸戰”。在25小時內，參議院對39項修正案進行了辯論、審議和投票。其中因為民主黨黨內在失業金問題上的分歧，法案的推進 在周五一度停滯了近12個小時。一位白宮高級官員表示，白宮團隊一直工作到週六下午，”幾乎一夜沒睡。

接下來就看眾議院什麼時候通過，最逼切的信時在三月中失效的每週聯邦失業補助，且看新一輪的救助法案能否在三月中之前讓拜登簽字了。

有媒體指出，今次紓困案的商議和表決過程，暴露出民主黨團內部的分歧，激進派民主黨人希望通過大筆開支和積極的行動來實現經濟改革，但溫和派民主黨人更傾向約束財政支出，刪減失業補助津貼，限制發放期限等，這也反映拜登政府在推動立法方面會面臨更多困難。