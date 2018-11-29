參觀鏟雪神器雪犁 贏千元大獎

(本報综述)雪犁，強大的鏟雪車，所向披靡！當大雪封路的時候，只要雪犁上去，立即一馬平川。每年的聖誕節前后，波特蘭地區總會有強雪降落，因此波特蘭備有多輛雪犁車嚴陣以待。為顯示波特蘭強大的除雪能力，運輸局特邀請市民本周末前來參觀指導雪犁車。

本次面向公眾的開放時間是星期六早上10點至12點，地址是2929 N. Kerby Avenue，Portland。前來參觀的市民將有機會獲得1000美元的Les Schwab禮品卡或免費輪胎雪鏈。並且，前一百名到訪的市民都可以免費獲得雪鏟一個!

屆時，市民可以參觀到雪犁，撒鹽機和其他重型設備。

據了解，運輸局本次大出血的邀請市民來參訪維修廠的雪犁車，目的是想向市民秀肌肉，展示其強大的除雪能力。他們想讓市民知道，波特蘭擁有56輛雪犁車，若遇冬季惡劣天氣，請大家不要擔心，波特蘭除了強悍的硬件設備，還有完善的處理預案。

據稱，在本周末的開放日，波特蘭消防和救援、應急管理局、無家可歸者服務聯合辦公室、公用事業和當地救護公司都到場擺設灘位，向前來參訪的市民介紹他們的職能。

為應對像2017年初那樣的雪暴天氣，近年來運輸局都特別緊張提高波特蘭的除雪能力，例如準備足夠的除雪器械和對街道進行醃製，還有對市民的宣傳也變得刻不容缓。所以，本次的雪犁車面向公眾的開放活動非常重要，歡迎大家前來參觀指導。

活動聯繫人：Andrew Theen，郵箱： *protected email* ，聯繫電話：503-294-4026。

請記住，活動開放時間是星期六早上10點至12點，地址是2929 N. Kerby Avenue，Portland。