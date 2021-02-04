去年本州首現死亡人數超過出生人數
（本報綜述）俄勒岡州的人口增長幾年來一直在放緩，但到2020年卻到達了一個非凡的里程碑：首次出現死亡人數超過出生人數。
俄勒岡經濟分析辦公室的萊納（Josh Lehner）表示，出生率下降和人口老齡化使俄勒岡到達了一個點，顯示死亡人數超過出生人數，萊納曾預測這個點是2025年，但疫情卻改變事實，加快了到達這一點的步伐。
根據州的初步數據，在2020年，俄勒岡州的死亡人數比出生的人數多出200多人。如此接近的程度讓萊納警告，這可能會最終扭轉這局面。
如果新冠疫情能在2021年消退（一月份死於新冠病的人數急劇下降），至少在一段時間內，出生人數將再次超過死亡人數。但是俄勒岡州的低出生率已持續了30年，處於全美最低水平。
根據俄勒岡州衛生局的官方統計，從去年3月至12月，有1,649名州民死於與新冠病直接相關的原因。這佔2020年俄勒岡州近40,000例死亡總數的4.1%。2020年俄勒岡州的死亡人數增長速度是2019年的兩倍，並且是至少21年以來最大的增長。
與其他州的人一樣，俄勒岡州總是為了移民湧入，導致交通繁忙、屋價上升和空間變少等而埋怨。然而，萊納和其他本州的經濟學家早就指出，隨著出生率的下降，本州大部分的經濟增長都要依賴年輕移民。如果人口繼續老齡化，而出生率仍然偏低，那麼在疫情過後，可能本州有一段長時間，將越來越需依賴移民。
萊納在周三發佈的分析中寫道：“儘管增長是帶來痛苦的，但衰退的難題更甚。”“人口下降影響經濟的生產能力，進而影響收入增長。這意味著本地企業將要付出更多的努力，而為公共服務提供資金來源的稅收也將隨之而大減。”