即將被棄置旅行車淹沒的城市——波特蘭

（綜合報導）波市政府棄置汽車熱線每天均接到超過100個市民的投訴電話，舉報他們家附近的街道上擺放多輛被棄置的旅行車（RV）及附近推積的垃圾。

據報導，數百輛旅行車被棄置在市內的街道旁，車內住滿露宿者並堆滿垃圾。當地居民要求市政廳採取行動來整治這一現象，而整治正在進行中。

上週五，在東南區的Lents 公園旁，市政府安裝新的「禁止車輛過夜」的警示牌。市政府亦將拖車告示放在車輛上。但市政府有不明文的規定，車內有人就不能隨便將車輛拖走；但這亦將作出修改。

負責本市運輸交通的波特蘭市議員Dan Saltzman表示，最近他與Lents 區的居民進行會議，居民表達了他們極其關注區內街道上停滿住了露宿者的棄置旅行車的情況。Saltzman表示，他們會重新審視拖車的條例，如旅行車周圍有垃圾以及有違禁藥物的跡象，雖有人住在旅行車內，市政府仍會進行拖車。

市政府人員表示對於被棄置的旅行車數量感到“不知所措”，因為除非有也認領棄車或被送車場回收，否則拖車公司也沒有多餘的地方來堆放這些棄置的車輛。

城市廢棄車輛熱線每天會接到超過100名的熱心市民打來的熱線電話，抱怨他們家附近的街道上有旅行車已經被垃圾堆滿，影響市容以及散發惡臭。