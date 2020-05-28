卡加瑪士縣已重啟　市民不急於外出用餐購物



（本報綜述）布朗州長上周五宣佈，在大波特蘭地區三縣中的卡加瑪士縣（Clackamas)獲批從上周六起可進入首階段重啟，這縣內的城市包括Happy Valley、West Linn、Oregon City、Clackamas、Oregon City、Sandy、Lake Oswego、Milwaukie、Tualatin、Wilsonville、Canby、Molalla、Estacada、Damascus等。在上述城市的餐館和酒吧或個人服務行業，剛好趕及在國殤紀念日長假期時段重開。

州長辦公室表示，卡加瑪士縣已達到重開的安全要求。但有報導指州長批准該縣重開，可能與受到政治壓力有關，要將推動州的經濟放在州民安全之上。因為根據該縣的重啟行事表中，有些地方仍未能說是完全達到重啟的標準，這情況就與已批重開的多個縣城情況差不多。

重開最關鍵的元素是追蹤病源，卡加瑪士縣目前只有63名追蹤員，這只是州長要求的三分之一。同時，該縣在個人防護裝備和隔離設施都未能符合要求。在申請從開時，卡縣表示他們知道這一方面的不足，但隨著商舖重開時，他們有信心能合符要求，甚至已有全盤計劃來應對社區中的緊急需求。

被關了兩個多月，大家都變得不耐煩了，Estacada 和Oregon City 的市長均投訴，不滿市內商舖全關，Estacada 市市長更聲言要違抗州長的居家令，允許商業重開。

卡縣重開後，縣內最受歡迎的兩個大商場，Clackamas Town Center 和在Woodburn 的Outlet 都在周六開始迎接客人的到來所有商店的員工們均採取規定的安全守則，盡量將病毒傳播的機會減至最低。店舖亦實施客流管制，限制店內的人數；商場內的遊樂中心和租用兒童推車的服務亦暫停。至於在室外的商場，那些人多聚集的地方，例如用餐區、洗手間、電梯、樓梯、商舖指南、垃圾桶和門把手均經常消毒和清潔。

不少留在家太久要外出走走的市民都到這些購物商場，但人數並不多，雖然見到有市民在店內排隊，這都只是六呎距離，限人流所造成的，見到的是市民都不急於購物，而是享受外出。商場內也不是每家店舖都會開門營業，所以到商場的市民都表示未能盡興。

至於一些直接切身的服務行業，首推理髮店則是大部份市民都立即想惠顧的店舖。在Lake Oswego 一家理髮店的店主表示，剛宣佈重開，店內的電話已響過不停，有近3,900人欲預約剪髮，並表示在未來三星期內的預約已全滿。到餐館用膳的市民也不算太多，因為每家餐館的用餐人數亦要減半，但餐館的老板們都表示非常高興，終於可以與老顧客們見面。