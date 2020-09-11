卡加瑪士縣山火趨嚴重　居民要留意 Molalla 居民要立即撤離　

Oregon City、Canby 、Sandy居民隨時準備撤離

Happy Valley 仍在撤離第一階段 波特蘭市未受影響

由於目前天氣和風勢均不利救火，在卡加瑪士縣的4場主要大火仍在燒，今天情況更嚴竣，下午當局要求Molalla 居民要立即撤離，Oregon City、Canby和Sandy 居民要隨時準備撤離（2級撤離令），其中Sandy 市較近胡德山，官員要求該市居民盡量提早撤離，免得升到3級時出現交通擠塞。至於Happy Valley 市則仍在第一級撤離狀態。

卡加瑪士縣政府在下午舉行發佈會，要求縣內居民務必要緊守1-3級撤離令的要求，作好準備；並且務必要聽從政府官員的指引。

這多場的山火已令到該縣甚至是波特蘭地區整天濃煙密佈，空氣質素極差，加上不時傳出有人收到撤離通知，已令到不市民，特別是華人，感到驚恐不矣！

位於波特蘭市東南邊界的卡加瑪士縣，是俄勒岡州第三個最多人口的縣城，約375,000人。

卡縣政府已在為人畜準備好臨時庇護所，並且一直在增添地點，http://xn--www-7j2ew3fc71dhmq.clackamas.us/wildfire 網站查看最新的消息。http://xn--clackamas-4y4ou7mer9bkziopfk2bxydmye6t6bi01j977b.us/dm/publicalerts登記。

卡縣最大的一場山火是Riverside 大火，火勢仍在向西北方蔓延至Estacada市。這場大火蔓延速度非常快，據森林局消息，這場火災是人為的，火源在Riverside 的露營地點。目前這火場面積已擴大到接近12萬公畝。在滅火方面，有300公畝是由卡縣消防局負責，其餘則是由國家森林局負責的。聯邦緊急管理局今天已批準使用聯邦資金來支援這一場大火。

最新消息顯示，Riverside 將與另一個大火場Beachie Creek 山火連成一個大山火，現場情況非常惡劣，消防員已被通知離開火場，轉而協助居民撤離。

另外還有在Estacada 市附近的Dowty路大火，Colton 區的Unger 路大火和在Molalla 市的Wilhoit 大火 。這三場大火的面積共有3,450公畝。

卡縣政府表示，至周三晚，全縣共失去了16間住屋和211間建築，包括流動房屋、倉庫、農場．．等等。約有940間房屋仍有受大火波及的潛在風險。

卡縣消防局長 Charlton表示，他們獲得來自州森林局和鄰近的11家消防局的協助，但目前仍要面對惡劣天氣環境的挑戰。希望風勢盡早停下，消防員才能全力搶救卡縣。

隨著本州的山火四起，大波特蘭地區的空氣質素也變得極差，有關當局提醒老人、小孩和有呼吸道疾病的人士，不宜外出。如需要出外，最好要戴N95口罩或用濕毛巾掩鼻。

本地氣象學家指，目前的風向，會將南面山火的煙霧吹到大波特蘭地區；估計到周五，有從西北區吹來的風，會將煙霧吹走，屆時本市的空氣質素將有改善。

今天有住在波市東南45街以東的居民接獲二級撤離令通知，麥魯瑪縣和波特蘭市一同強調，鄰近卡縣的波特蘭市東南區不在撤離令內，這通知是給Canby 市居民的。麥縣政府表示，他們會密切監察情況的發展。

因為火災對大波特蘭地區造成性命和財物的威脅，惠勒市長在下午五時多發出緊急令，表示在這嚴竣的期間採取以下措施：

－關閉所有市政府屬下的戶外設施；

－保護本市的露宿人口；

－啟動接受火災受害者的庇護站；

－劃出保護公眾健康、安全和福利的財政資源。

這緊急令有效期至9月24日中午。