卡加瑪士縣全縣均在撤離警告下　華盛頓縣未能倖免



（本報綜述）俄勒岡州今場世紀大火，受影響的不單是野外的山谷，在大波特蘭地區的卡加瑪士縣多個住宅區亦受到影響，其中卡加瑪士縣（Clackamas）全縣均處於不同程度的撤離警告下，包括有眾多華人居住的快活谷（Happy Valley），這些地區的民眾應該做好隨時疏散的準備，並保持「高度警覺」。

卡縣政府宣佈，所有不在2級和3及撤離警告下的縣民，就是在1級的撤離戒備下。到週三中午，快活谷的居民已接獲通知，撤離警告級別已由1級升到2級。

卡縣在周三的新聞會中表示，縣內最少有10個火頭，其中有4個主要火場，火勢蔓延速度在強風和高溫天氣下變得特別快，這包括俄勒岡市的Dowdy山火、 Colton 區的Unger 大火、Molalla 市的Wilhoite 山火及在國家森林區內的Riverside 山火。這四個大火場觸發了整個縣城的撤離命令。

卡縣政府亦表示，目前該縣已聯合森林局、縣警和州警、10間消防局及多個部門組成特別行動組與山火博鬥。他們正在尋求空中救火的支援，縣消防局長表示，強風令到火勢快速蔓延，救火困難。他指出在Riverside 的山火中，但在一天之內火勢已走到17英哩長，一旦火勢燒到樹頂，蔓延速度更快，如能從空中澆水則能幫助阻止火勢從樹頂蔓延開去。消防局長又表示，所有消防員都在努力，目標除了救火外，還要保人命和物業，他們甚至整個晚上逐家逐戶敲門通知戶主要撤離。

根據縣警局的消息，在周二晚，有一輛拖著吉普車的旅行車發出火花，燒著了附近的草叢，火場迅速蔓延到10英畝，並波及一間流動房屋和附近一民居。

到週三，火場有4萬公畝的Riverside 山火有8英哩已伸展入Estacada市，該市已進入3級撤離令，即所有居民需立即撤離家園。

政府頒發的撤離令分三級：1級表示要作好撤離的準備；2級是要準備要撤離；3級是立即要撤離！

在卡縣的居民，最好到該縣網站：www.clackamas.us/wildfire 然後登記獲取最新撤離令的通知，點擊WILDFIRE EVACUATION MAP (山火撤離地圖）再輸入地址就可知道你住的地方目前正處於甚麼級別的撤離令。在地圖上，錄色是1級地帶、黃色是2級地帶、紅色就是3級。

西區的華盛頓縣亦有火場，當局在周三早上表示，一處農村的大火燒毀了多達2000英畝的農地，火勢仍未受到控制。該縣有超過150戶需要疏散。

另外，一場五級的山火Chehalem Mountain-Bald Peak 波及了部份的華盛頓縣和隔鄰的Yamhill縣，在Tualatin 有3個農場發生火警，報告指人蓄皆安全。當地消防局表示他們在周二下午5時多接獲第一個緊急求助電話，這個山火發生在Hillsboro 市以南，在周三早上附近一帶的居民接到緊急疏散令。週三，另一場由倒下電纜所引致的火警在Henry Hagg 湖附近發生，湖南面Cherry Grove 的居民接到第三級撤離令，需要立即作緊急疏散。

在俄勒岡州，持續的山火產生了大量煙霧，被過濾後的陽光將天空染成了血紅色。當地居民在社交媒體上感歎：“好像是世界末日”！

民眾應多留意縣政府網站所發出的最新消息。估計大火仍會繼續。