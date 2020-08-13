南京市向波特蘭市捐贈口罩　　



（社團來稿）南京市向波特蘭市捐贈兩萬口罩捐贈儀式2020年7月29日在波特蘭急救協調中心舉行。波特蘭市政府方由波特蘭市國際關係處主任Chido Dhliwayo,市長辦公室高級政策顧問Amanda Watson，急救協調中心主任等六人出席捐贈儀式，華人社區有李世斌、曹國財、吳志承（波特蘭-蘇州姐妹城市協會會長）、張炯（英特爾華人員工聯盟主席，）、張凱（美國西北中華聯合會會長）和汪洋（波特蘭中國聯誼會副會長）等出席捐贈儀式。

首先由張炯宣讀了南京市人民政府外事辦主任張志超的捐贈信。信中寫道：”病毒不分國界，是全人類面臨的共同挑戰。面對突如其來的新冠肺炎疫情，最重要的是跨越國界的相互理解、相互信任和相互支持。作為C40成員城市，我們願意與貴市互通有無，分享經驗，提供力所能及的幫助，攜手共同抗擊疫情。”

李世斌向大家介紹了南京市的優美自然環境和豐富的歷史人文，南京人民充滿愛心、熱愛和平，建議大家疫情結束後到南京去旅遊。他還回顧了自1850年代首批華人抵達俄勒岡，美國華人與其他族裔懷著同樣的美國夢。這次面對新冠肺炎疫情，華人社區積極捐款捐物，我們向本地醫院、員警、消防、商店等一線工作人員捐獻口罩等防護用品；為醫護人員、老兵、救助中心等有需要的人士捐贈食品及中餐館定制的午餐和晚餐。華人社區亦為這批口罩捐獻了入關稅款和手續費用。

波特蘭市國際關係主任Chido Dhliwayo 女士向大家介紹了這批捐贈口罩的過程，感謝南京政府的慷慨捐贈，特別感謝波特蘭蘇州姐妹城市協會和波特蘭中國聯誼會的積極作用和不懈努力，使這批防護口罩順利到達。

波特蘭蘇州姐妹城市協會吳志承會長表示很自豪能參與這次捐贈活動，很高興看到這批口罩順利到達波特蘭。波特蘭市政府高級政策顧問 Amanda Watson 女士代表市長感謝南京市政府的捐贈，向為這次捐贈成功做出貢獻和努力的團體和個人表示感謝。