千多名市民在市中心示威　要求特朗普公佈報稅紀錄

（本報綜述）特朗普總統上任至今仍沒有公佈他的報稅稅表，上週六全國150個城市就串連發起「報稅日」示威，要求特朗普盡快公佈報稅紀錄。在波特蘭市中心就有千多名示威者響應這行動，舉行集會，表示美國民眾有權知道他的業務關係和潛在的利益衝突。

俄勒岡州有七場遊行，包括波特蘭市中心從下午1點在Terry Schrunk廣場開始的一場。

其中一示威者阿馬拉菏斯坦說，“我在這裡是因為我認為我們的政府是腐敗的，並且我認識到我們有權利知道我們的總統在經濟上是否得到別的政府的承認。”

特朗普是四十多年來第一個不願公開報稅單的人，說是因為他正在審計中。他後來又稱那些選民不在乎。

另一示威人士Leanne Serbulo表示，如果你的理由是不真實的和信息充足的，那就不是民主。因為民主是要求完全透明的。

俄勒岡共和黨譴責此遊行是作為反特朗普邊緣集團的一系列的永久抗議活動之一。

俄勒岡共和黨發言人凱文霍爾在新聞稿中寫道，“對絕大多數的俄勒岡市民來說，發生類似遊行事件是讓人感到非常沮喪的。因為所有人都想要享受並度過一個美麗又陽光的復活節的週末。但是他們被這些頑固的政治抗議者來擾亂他們美好的一天，尤其只有這群邊緣化的群體關心的話題。納稅人真正關係的是稅收的減免和簡化，因為他們在這個週末正糟心地準備著他們的退稅，並在本週向國稅局寫了大量的支票。他們不會從這些抗議者中得到任何地幫助。”

抗議行動被稱為“稅收三月”，是源於特朗普就職後地第二天舉行地婦女遊行。對於遊行示威的人來說，遊行其實不僅僅是針對特朗普稅收的抗議，波特蘭當地居民同時也轉而對於總統有關地各種問題表示憤慨。

Serbulo說，“我今天站在這裏是因為我對一些人被迫驅逐出境感到非常失望。我還感覺到特朗普在分離這些人的家庭，而我們需要做的就是阻止這一切的發生。我站在這裡是為了我的朋友們和我周圍為了驅逐出境感到恐懼的人而發出抗議！”

華盛頓特區地遊行開始於美國國會大廈舉行的集會，參議員羅恩威登呼籲特朗普“打倒秘密”。俄勒岡民主黨人說人民有基本的權力知道總動是否支付他的公平分配。