千人赴會美麗傳奇音樂佈道會之關心妍妍亮生命分享會 基督徒女歌星關心妍真情講述她如何經歷神

（本報訊）波特蘭市今個母親節特別有意義，砵崙華人宣道會在華人基督教聯會及波特蘭靈糧堂的贊助下，邀來了香港有名的基督徒女歌星關心妍，與美麗傳奇的團隊，包括劉港源、陳芷瑩及黎嘉俊等，一起為波特蘭市的華人觀眾舉辦了兩場的佈道分享會，除了多首動聽和感人的歌曲外，還有關心妍邊唱邊說，與予會者分享她如何經歷上帝。

在單親家庭長大的關心妍，小時候就向天上的父親説話，但不知道這就是神。在信主之前，她任性、反叛，空虛，於是把所有感情寄託於愛情，但被男朋友拋棄，後更陷入痛苦和空虛中。哥哥信主後邀請她回教會，在教會裏，弟兄姊妹的愛，讓她感受到從沒有過的溫暖，她通過聽道知道這天上的父親就是神。

挾著加拿大歌唱比賽冠軍之名回到香港的她，希望可以加入樂壇，但不少唱片公司卻以「唔夠靚」為由將她拒諸門外；幾經波折，才有唱片公司垂青。但簽約後的首三年，她卻未獲重用，在沉悶的日子裡，關心妍返到教會，期間獲弟兄姊妹的鼓勵，更加入敬拜隊事奉。經過了三年等待，關心妍終在樂壇打響名堂，成為知名歌手。她的唱片大賣，並在2年後在紅館開演唱會。關心妍形容這這是一個「神跡」。

關心妍回想起來，發覺那三年的等待原來十分重要，在那段期間，她不停的問神：「為什麽要我等3年？」後來終於明白到「神教我如何在臺上用生命作見證」。通過這3年的準備，讓她可以在娛樂圈中站立不會變壞，更讓她明白自己要成為怎麽樣的歌手。她說：「以前做歌手是我的夢想，但現在，我要做神的歌手」。她期望更多人因為自己的見證和她唱的歌可以認識神。

最後關心妍更激動落淚：「很多人說我這樣又不做、那樣又不做，在娛樂圈是不能立足的……但我只希望藉我小小的力量，在娛樂圈做一個見證，我已將我的歌唱事業完全交託給神……」全場會眾均以掌聲鼓勵作回應。

關心妍是香港演藝圈少有的獻身福音與慈善事業的基督徒藝人。很多當紅藝人為金錢名利寫歌，但關心妍卻為福音的緣故創作、演唱。關心妍先後出版多首福音歌曲，如《世代之初》與《等候耶和華的人》等均獲得廣泛的好評。聽眾能從動人的歌聲中感受到她對主很深的愛，也因此被感受願打開心門接觸基督信仰。

關心妍不僅透過歌聲傳播神的愛，還身體力行積極參與慈善事業，為主作見證。近年她致力投身慈善活動，並成立妍亮生命慈善基金，幫助迷失的青少年重新尋回生活方向，特別關注有情緒病和抑鬱症的人士。關心妍不表示，她努力去當義工，是希望能有更多機會鼓勵更多的年輕人重新站起來。她是香港唯一獲得香港十大傑出青年和香港傑出義工兩項殊榮的歌手。

流行歌手是不少青少年的模仿對象，一舉一動也備受大眾關註。在這樣的處境下，關心妍相信基督徒歌手有特別的使命，她說：「歌手一定要『真』，在工作和生活方面都要有很好的榜樣，做好見証。除了要做好自己外，基督徒歌手也要好好運用上帝給我們的知名度和嗓子，抓緊每個傳福音的機會，不論接受報章還是雜誌訪問，還是接觸其他傳媒朋友，都要講福音！」

在流行樂壇發展多年，關心妍經歷過高低起跌，她相信上帝一直在帶領著自己走音樂的路。她說：「一切都很神奇…………這條路很漫長，不好走，但卻很精彩。我試過犯錯、跌倒，然後又再站起來。我感受到當中有很多祝福，讓我不斷成長。不斷向上帝禱告，只要對祂有信心，肯堅持，祂便會為你開路!」