十月一日起本州嚴抓開車分心　對所有電子產品　開車時都只能眼看手勿動

（本報訊）下月一日起，本州將實施嚴抓開車分心的司機，屆時，司機們在行車時不能使用任何電子產品，包括不能發短訊或上社交網頁。相信這新法例對大部份司機都有大影響。

在現時的俄勒岡州法例下，司機可邊行邊用手機，但不能撥打電話和發短訊。但在十月一日的新法例下，司機在行車時，絕對不能用手拿著任何電子物件，包括手機、平板電腦、導行器及手提電腦等電子器材，甚至是觸摸一下都屬違法，這包括按出地圖、查看社交網頁等。就算車子在紅燈前停下來，亦如此，否則會被撿控。

沒有導致意外發生的初犯司機，可被處以260至1,000元的罰款。由明年一日起，違規司機可參加安全駕駛課程，來取代罰款的刑罰；但罰款雖被免去，但紀錄則仍會保留，這就可影響到司機的保險費。如第二次違規或牽涉有交通意外的話，罰款將由435元至2,500元。

如在10年內三犯的話，則屬輕罪，最少將被罰款2,000元，但多次違規司機將可被罰款6,250元及監禁一年。

執法部門近日已加緊向巡警們提供有關新法例的訓練。而捉拿分心開車的司機仍會是巡警的主要執勤任務。

根據州運輸部門的數字，在俄勒岡州，每年平均有超過11人死於分心開車的意外中，超過2,800名州民因此而受傷。運輸部官員表示，每一宗意外都是可以避免的。

但手指按下或滑動的單一動作，啟動或關閉手機的某種功能仍是可以的。如第二次違規被抓，罰款會升至2,500元，第三次被抓則有可能被監禁一年。

根據一份報告，俄勒岡州的司機死亡個案由2013年至2016年，已增加了百分之58。而因行車時使用手機引致的交通傷亡事件已超越了醉駕。

有執法人員批評新法只針對電子產品，他們指出，令司機分心不單只是使用電子產品，很多時出現很多的情況都會引起司機的分心。

有關當局希望新法例能幫助執法人員捉拿不小心駕車的司機們，從而減低不小心駕車行為所造成的危險情度。