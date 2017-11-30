十年如一日 波特蘭慈濟冬令街友發放

（社團來稿）11月26日，感恩節後的這個週日，波特蘭慈濟志工在聖法蘭西斯教堂餐廳（St Francis Dinning Hall）舉行了今年的冬令街友物資發放活動。今天有31位志工參與，包括有年輕的高中生，和年逾七十的資深志工。活動從下午一點正式開始，持續了近兩個小時，共服務了95位街友。歲月匆匆，繼2008年波特蘭慈濟志工首次在感恩節單獨舉辦街友發放，算起來今年已是第十個年頭。十一月底的波特蘭下著秋雨，志工們運來一箱箱冬衣，牛仔褲，帽子，襪子，手套，圍巾，水瓶等等，有些全新採購，有些是志工平時一點一滴去Goodwill採購完好的物資，回來清洗整理，使物資再用。

發放在下午一點正式開始，每10位街友一個梯次的依次進行。負責發放的志工們耐心的幫助每個人找到他們想要的，當大部分的志工都在忙著為街友服務，三位志工前去關懷尚在等待的街友。

當發放結束後, St Francis Dinning Hall 負責接待這次活動的主任Ms. Montes告訴志工，“我很感激今天慈濟志工的付出，你們提供的物資剛好也是我們這裡沒有的。相信社區裡的每個人也有同樣感受，我今天聽到很多正面的回饋。真心感謝你們！”志工祝福所有街友身體保持乾燥，保持溫暖，假期快樂，不久即有燦爛的未來！他們也以同樣感激的心情回敬志工。只要我們能用心付出愛和關懷，別人也會報以同理心，社會不是更能祥和，而不至互相衝突嗎？