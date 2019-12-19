十多位波特蘭青年文化志獲頒美國總統義工獎

（本報訊）周六晚上，在比弗頓的法院大樓內，波特蘭青年文化志工（FASCA）特別為今年獲得「美國總統義工服務獎」(The Presidents Volunteer Service Award)的學員，舉行了頒獎禮，駐西雅圖文教中心主任陳敏永偕夫人出席，為學員頒獎。

當日出席的有十多位獲獎學員及家長，及多位FASCA的導師和校長，僑務促進委員廖懷澤及僑務委員林國楨亦有出席。十多位FASCA的學員亦為嘉賓和家長們表演了音樂、舞蹈、扯玲等項目。

陳敏永主任在致詞時恭賀每位獲獎的學生，並表示他一直在努力為FASCA爭取添置教學的設備，並宣佈成功為波特蘭的FASCA申請到一套布袋戲的設備，並即將到步。

陳釗沛校長亦多謝陳主任在任時對FASCA鼎力的支持，為導師們提供有到台灣培訓的機會。讓本地學生能參與更多有關中華文化藝術方面的學習。

FASCA是一個專為海外僑民青年而設的組織，讓孩子們在服務中加深對中華文化的認識，成為具有文化涵養與領導才能的華裔青年，並在美國擔當文化大使的工作。作為FASCA的志工，還可申請「美國總統義工服務獎」，這獎項有助於年輕人的大學申請。只有義工服務時數累積有100小時學員就可申請。

陳釗沛校長介紹，波特蘭青年文化志工（FASCA）現有老師六名，今年申請入團的學員有15位，他們會聚在一起學習，然後為社區團體表演，宣傳文化，學員亦會到中文學校作義工，參加這等活動都能為學員累積義工時數。

當日，學員家長都親身感謝即將離任的陳敏永主任長期的支持與鼓勵，並給予離任返台後的誠摯祝福。