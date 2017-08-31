北美洲台灣婦女會俄勒岡州分會 舉辦2017年會暨新任會長就職典禮

（本報記者俄廣才報導）8月26日，北美洲台灣婦女會俄勒岡分會舉行了2017年度會議暨新任會長就職典禮。

俄勒岡台灣工商會會長戴秀琴，已故僑務委員羅振芳夫人黃春桂，北美洲台灣婦女會俄勒岡分會前任會長洪秀華，新任會長林國貞、副會長成紅英、財務長李誼容以及該會會員等五十餘人參加。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，專程前來出席年會並主持了新舊任會長交接儀式。他在致賀辭時表示，感謝前任會長洪秀華，以及歷屆會長、理事會成員們，三十年來為俄勒岡州台灣婦女會的不斷發展所做出的努力。同時希望該會在新一任正副會長與理事會的帶領下越辦越好，文教中心將一如既往地對該會的各項工作給予大力支持。

新任會長林國貞在致辭時表示，海外僑胞應該摒棄政治色彩，不分宗教信仰與族群，發揚團結一致、無私奉獻的團隊精神，積極參與各項活動，努力擴展台灣婦女會會務，共同為波特蘭地區廣大僑胞謀福祉。

本屆年會上，舉辦了由理事吳芳枝與邱瑞隆博士主講的「2017健康美食–養生麵包製作」專題講座。與會人員認真聆聽、積極參與、彼此交流，並親自動手參與養生麵包的製作過程。

婦女會還準備了豐富多樣的台灣風味點心，讓大家在品嘗美食的同時彼此聯誼，年會氣氛熱烈而溫馨。

新任會長林國貞表示，台灣婦女會將於2017聖誕節以及農曆春節期間舉辦慶祝活動，歡迎各界僑胞積極參與。

俄勒岡台灣婦女會成立於1988年，2014年加入北美洲台灣婦女會，成為第十七個北美洲台灣婦女會的分會組織。（圖片由台灣婦女會提供）