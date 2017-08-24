北京八達嶺動物園熊咬人 園方視頻與遊客所拍有出入

（綜合報道）八達嶺野生動物世界又成了輿論熱點，8月18日，一名自駕游客在熊園開窗投餵黑熊，不慎遭黑熊襲擊。昨日，園方公佈事發視頻稱在黑熊攻擊發生前曾提醒遊客，但從網友公佈的完整視頻可見，公園巡邏車出現驅趕黑熊是發生在咬人之後。

延慶區旅遊委發布通報稱，事發後已責令八達嶺野生動物世界立即進行整改，嚴格限制自駕游進園車輛數量。律師表示，雖遊客有錯，但動物園並非「全無責任」。

8月18日，一名遊客和朋友駕車在八達嶺野生動物世界遊玩，併購買了投餵動物的小餅乾。在進入熊園後，該遊客看到附近有許多人投餵熊，便打開車窗投食。不料車窗有防夾手功能，黑熊扒下車窗把頭伸入，咬傷遊客的左臂。

該遊客稱，事發後向園方的巡邏車求助，卻受到斥責。他承認自己行為有所不妥，希望以此遭遇來警示大家，但他認為園方的態度和急救措施也讓他覺得有問題。

園方：事前提醒關窗遊客沒做

昨日，八達嶺野生動物世界公佈事發當時的監控。短短幾十秒的視頻內，一頭黑熊先扒在了一輛白色轎車的駕駛座車窗，一輛黑色巡邏車隨後趕到將黑熊驅離。隨後，黑熊再次來到車窗前扒上車窗並越來越近，白色轎車緩慢開離。

園方同時發文表示，事發當天，巡邏工作人員發現問題後及時對黑熊進行驅趕，並告知遊客把車門、車窗關好。等巡邏車離開之後，遊客並沒有關窗，繼續給動物投餵食物，造成了身體擦傷的事件。 「對此我們深度關注，並且對此事做出總結，避免此類事件再次發生。」

但據媒體報導，當事遊客表示園方公佈視頻系事發後。據目擊者公佈的另一段事發當時更長的未剪輯視頻顯示，遊客被傷時周圍有3頭黑熊，與園方公佈視頻中的1頭黑熊有出入，當事遊客被咬傷後將車開到前方土坡附近稍作停留，隨後才出現園方公佈視頻中巡邏車過來將熊驅離的片段。兩視頻對比後發現，黑熊咬人是發生在園方公佈的視頻之前，而非園方說的巡邏車離開之後遊客繼續投餵導致造成「身體擦傷」。

前天晚上，延慶區旅遊發展委員會就此事發布通報。通報稱，8月18日，北京八達嶺野生動物世界黑熊園內，發生一起黑熊咬傷遊客左臂事件，據調查，事件發生在自駕車遊覽過程中，當時遊客私自打開車窗向黑熊投餵食物，被黑熊咬傷左臂。事發後，園區內巡邏車輛迅速對黑熊進行驅離，工作人員對遊客手臂進行了消毒處理，並對後續的保險理賠事宜提出合理建議。該遊客於當天中午自行駕駛車輛離開八達嶺野生動物世界。

事發後，延慶區政府責成有關部門成立調查組，赴園區對事件原因進行調查，責令八達嶺野生動物世界立即進行整改，嚴格限制自駕游進園車輛數量，進一步加強對遊客的宣傳告知力度，繼續加大園區內巡視檢查力度，確保旅遊安全。

當事遊客在進入園區前曾簽訂過相關責任書，其中明確規定自駕入園要鎖好車門窗，嚴禁下車。事發後，網上有不少人譴責遊客擅自開窗的行為，稱遊客行為屬不守規矩、「找野生動物碰瓷兒」，後果理應當自負。也有人評八達嶺野生動物世界為「年度最慘動物園」，認為八達嶺野生動物世界在此前「老虎襲人」類似事件後並未吸取教訓。那麼本次黑熊傷人事件，擅自開窗投餵的遊客是否要承擔全部責任？

京師律師事務所張新年律師在接受北京晨報記者採訪時表示，在事實層面，遊客無視園方安全提示和相關禁止性規定，進而遭受動物傷害，顯然其自身存在過錯，但園方並非「全無責任」。

張律師稱，動物園的動物造成他人損害的，動物園應當承擔侵權責任，但能夠證明盡到管理職責的，不承擔責任。因涉事動物園屢曝動物傷人事件。張律師認為，除遊客自身原因外，園方也應該找管理漏洞和問題。 「園方能否免於承擔民事責任，或者應當承擔多大比例的民事責任，關鍵還得結合事實和法律，看看其舉證情況，再作判斷。」

張新年律師強調，目前行政機關已介入調查，但行政機關主要是調查園方是否構成行政違法，是否應當承擔行政責任。 「需不需要承擔民事責任，這個行政機關說了不算，如果雙方最終無法協商解決，可通過法律程序來解決。」