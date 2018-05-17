勿僱無證移民！美移民局將設新中心嚴查違規僱主

（綜合報導）總統特朗普上臺後，不僅開始大規模打擊無證移民，也同時對僱主的非法僱用行動加強調查。據悉，移民執法人員已大量增加對公司的審覈，要求公司證明有資格招收移民僱員。

報道指，根據1986年的聯邦法律，公司必須在僱人前，覈實僱員是否是合法在美國工作，如果公司被發現僱傭無證移民或是沒有合法工作證件的僱員，公司將可能面臨罰款甚至是刑事起訴。

在特朗普上臺後，對僱主審覈的案例在大幅增加。

美國移民和海關執法局14日公佈的數據顯示，自去年10月1日到今年5月4日爲止，共有2282個新的僱主審覈案例，比2016年10月到2017年9月之間的1360個上升了60%。這其中的許多審覈案例是在今年1月ICE大舉掃蕩17個州的近100家連鎖超商“7-11”後，才新發起的。

數據還顯示，自去年10月1日到今年5月4日之間，共有594名僱主因爲刑事移民罪名被逮捕，去上一個財年增加了139人，在同一時期，共有610名僱主面臨民事起訴，去年同期只有172人遭到民事起訴。

移民海關執法局(ICE)國土安全調查代理負責人本納向美聯社表示，在今年夏天，ICE將發起最新的一波針對僱主的審覈，並希望在9月30日之前將僱主審覈案例推至5000例以上。

本納表示，基於資金和來自政府其他部門的支持，ICE正在制定一個新的計劃，希望每年能新開15000個僱主審覈案例。

ICE希望新增設一個“僱主規則檢查中心”，該中心將取代此前遍佈全美的地區辦公室。該中心將用電子掃描文件的方式，診斷出可疑的行爲。在發現大規模的可疑違規操作後，中心將會把案例送到地區辦公室進行更深層的調查。

本納指出，新的檢查中心將會着重於僱主的刑事移民案件以及遣返非法滯留的僱員。“非法僱傭爲公司創造了不公平的優勢，鼓勵人們非法進入美國，導致文件和身份造假，並將僱員們至於危險的工作環境之下，” 本納指出。

本納表示：“我們的願景是，製造一種遵紀守法的氛圍，我認爲這是一個遊戲規則顛覆者。”