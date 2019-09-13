勵進教育中心

通過啟發去實踐(headline)

讓學生們通過啟發潛能來達到致目標(sub-head)

（本報訊）勵進教育中心是一所專為輔助學習的教育機構，特別箸重於數學和英語科。師資優良，為學生度身而設的輔助補習課程，使同學們在不斷嘗試、學習中得到學校課堂以外的高等教學。

勵進教育中心進行的是小班授課，令每位學員也得到充分的照顧，暨有中心自設的課程和網上作業，經導師糾正、講解所有作業的問題和錯處。學員除可於每週的指定時間親身到教育中心接受導師的面授課外，亦可每天在家作導師所提供的網上作業；導師每天會跟進學員的功課進度，知曉學員掌握到某程度的課程後，導師會為學員準備學習下一具挑戰性的更高程度習作。緊密了解同學們所需，既方面又具效率。

勵進的英語課程，主針對提升學員閱讀，語法和寫作技巧，包括詞彙豐富的閱讀，語法課程和寫作研討會等。

數學課程就為可學員提升批判性思維能力、

以現實的應用程序來提高解決問題的能力，

其中包括：算術、預代數、代數I和II、幾何、三角學等。另設SAT / ACT測試準備課程，根據學員個人需求度身定制，提高個人批判性思維，為學員作好準備應付對極其重要的公開試。

勵進除了以上學科補習輔導課外，更增設有兒童繪畫班，該課程將由專業藝術家授課。同學們在忙碌的學科作業外，家長們可考慮結孩子們輕鬆一番，除了玩耍遊戲外或可嘗試給他們多創作繪畫。孩子們應該學習繪畫的5個理由：1.記憶改進 – 可以在繪畫中記錄對象，動作和場景。2.增強觀察力- 透過繪圖細節可培養孩子的微細觀察力。3.增強創造力- 通過顏色和形狀賦予想像力。4.改進個人表達力 – 兒童透過圖像可表達他們感受和情感。5.大腦兩側的練習 – 繪畫紙上的佈局和實則繪畫的組織是訓練兒童兩邊腦袋的好練習。

不要埋沒孩子的潛質和才能，請即致電查詢有關課程。