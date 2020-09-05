勞工節長假期前夕　州長衛生局教育局要州民緊守安全指引 否則辛苦得來的成果將會被破壞



（本報綜述）新冠病毒橫掃各地已有半年時間，各地疫情趨緩，政府也試圖振興衰弱已久的經濟；然而部分地區在開放經濟活動後，確診人數卻陸續暴增，公衛專家表示不只是酒吧等地區容易群聚感染，數據顯示，感染風險最高的仍然是朋友或是家族聚會。勞工節假期的來臨也讓專家們感到特別憂慮。在勞工節長假期前夕，州長夥同衛生官員特別舉行新聞會，呼籲州民要務必要遵守防疫守則，不要將近期得到的進步（確診率大減）在一個假期內完全被抹殺掉。

州長指出：我們看到，在過去三個大節：母親節、軍人紀念日和國慶日，親朋的聚會如何令確診數字狂飆。州長要求州民在計劃過節時要有精明的選擇，在防疫方面絕不能鬆懈，否則我們一起為減低死亡和確診個案的努力就白了。

州長要求民眾這個大節，要留在家的附近，聚會要保持人數小，並且要在戶外進行，當然防疫三寶：保持社交距離、戴口罩和勤洗手，缺一不可。

在新聞會中，州衛生局長艾倫帶來好消息，全州的確診率，明顯趨緩，他說民眾的努力令到全州的確診傳播大大減慢了。局長強調，社交聚會仍是病毒傳播的主要方式，所以最有效的方法局長說：我們就不要慶祝今個勞工節，及不要如常的慶祝所有今個秋冬兩季的重大節日。

本州的流行病學家西德林格指出，本州在疫情確實有進展，但仍未到可以鬆懈的時候。他提到民眾只雖少作鬆懈，疫情就可立即逆轉過來。

州長一直在強調，目前最重要的是讓學生可以早日安全地回校上課。學校已正式開課，大多數仍是要在家中遠程上課。州長表示，她聽到很多學生均說很想回到學校上課，所以目前所做的都只有一個目標，學生能回校學習，而州民在今個假期的行為對這目標有著長遠的影響。

最後，州長說：如果我們都能夠作出聰明的選擇，學生能會校上課的日子指日可待。

州教育局亦在今早發新聞稿，要求各家庭能在安排節日慶祝時要安全至上，確保學校能早日重開。州教育局局長柯爾特·吉爾（Colt Gill）特別針對目前家長們喜歡安排多個家庭的孩子聚在一起學習的情況，他指出這樣的做法，會增加學生集體感染的機會，令到學校更遲才可重開，這對那批得不到學校正常服務的學生，遲遲未能重啟學習，使他們在學習上大幅落後。

今天的新增確診病例有268宗，死亡有5宗。全州累計確診病例27,601宗；死亡個案475宗。其中最多確診的年齡層是20到29歲，佔總數的21.6%；第二是30到39歲的17.6%；第三是40到49歲的16.4%；第四是50到59歲的12.8%；第五是10到19歲的10.3%。