加拿大粵劇名旦羅玉鳳來本埠演出

（社團來稿）為了推廣中國廣東傳統粵劇曲藝，資深粵劇紅伶羅玉鳳小姐將從加拿大溫哥華到波特蘭市，並定於2017年1月21日（星期六），在黃上皇海鮮酒樓內演出「加拿大溫哥華紅伶會演賀新歲」。她除了擔綱演出重頭戲之外，還特別邀請多位本地梨園弟子，同台演出折子戲。

羅玉鳳小姐是加拿大溫哥華知名閨秀花旦，出身於七十年代滿地可「洪門閒園藝術硏究社」曾跟隨香港粵劇前輩名伶黃千歳，黃金愛，梁少芯學習曲藝，舞台造手，身段，並同台參與演出。八十年代移居溫哥華，加入「清韻音樂社」，積極參與當地粵劇推廣活動，並舉辨專塲演出，深獲當地前輩讚賞和戲迷好評。

羅玉鳳今次到訪波特蘭演出，將夥拍加拿大知名刀馬旦歐凱倫小姐，同塲演出名劇《樊江關》，歐凱倫師承紅虹，擅長唱紅腔。

當天表演的折子戲包括：由羅鳳嬌、羅玉鳳演出的《七月七日長生殿》；鄺秉麟、羅麗嫦演出的《狄青闖三關之心事》；鄺秉麟、羅玉鳳演出的《艷曲醉周郎》；羅玉鳳、歐凱倫演出的《樊江關》；另外演唱曲有：潘家強、梁瑞群獻唱《紅樓夢》及王麗華、李秋嬋獻唱《獅吼記之跪池》等。

這次演出是本埠近年來為推廣和承傳粵劇，首度有加拿大名伶到訪，演唱會票價為$40普通票和$55貴賓票，到時還有本地梨園弟子羅鳳嬌，鄺秉麟，羅麗嫦參加演出折子戲，李秋嬋，梁瑞群，潘家強，王麗華演唱。並禮聘砵崙粵聲社音樂拍和。

購票或查詢請電：503-880-2479或503-998-5285。