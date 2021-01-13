加快疫苗接種速度　縣政府與醫療機構合作 州長宣佈23日開始為65歲及以上人士接種疫苗



（本報綜述）為了配合上周布朗州長定出，每天為民眾接種12,000劑疫苗的目標，大波特蘭地區的縣城和多個醫療中心在周二宣佈一個全新的醫護工作人員的接種疫苗的計劃，主要是針對州政府分段接種的首批1A階段的合資格人士。

新的計劃目的是要加快為醫護界工作人員接種疫苗，包括不在醫院工作的業界人士。

根據麥魯瑪縣的消息，在大波特蘭地區的公共衛生部門及獨立醫生診所，將要填寫一份表格，提供需要接種疫苗的員工數目。一星期內，他們就會獲通知到那個地點接種疫苗。

參與推動全新的疫苗接種計劃的縣城和機構包括有麥魯瑪縣、卡加瑪士縣、華盛頓縣和哥倫比亞縣；參加的機構有Kaiser Permanente、Legacy Health、俄勒岡醫科大學、Providence Health Service、Health Share of Oregon 及CareOregon。麥縣的傳染疾病項目的主任Kim Toevs 說：「我們所有人都合作，為這首個群組盡快完成接種工作，然後馬上做好準備，將重點轉移到最容易感染嚴重疾病的社區成員。」

早前就有長者抱怨，指州長在其接種次序的排列中，將全州4萬多名教師移前，而有極大感染風險的長者則撥到後面。事實顯明在新冠死亡個案中，70歲以上的長者佔最多。

今天下午，布朗州長宣佈，由本月23日開始，提前為65歲和以上的長者們接種疫苗，到時長者將跟托兒服務業人士、幼兒和幼稚園至12年級的教職員一起同期接受疫苗接種。

在剛過去的周末，俄勒岡醫科醍學（OHSU）在波特蘭的俄勒岡會議中心和在希爾斯伯勒的兩個接種點，一共注射了2,194劑疫苗。三個接種點均採用免下車接種方式。OHSU多月來，已在上述的三個地點設有新冠病毒檢測站。似乎OHSU對到來接種人士的流程可謂架輕就熟，但負責的官員內斯表示，與流感相比，今次的後勤工作確實很複雜，因為每個患者都在特定時間段到達，醫療服務提供者確切知道需要準備多少劑疫苗。

在週二，國民警衛隊在俄勒岡州博覽會場的疫苗接種活動提供協助。西林健康中心（Salem Health）於週四開設了疫苗接種診所，為符合首期接種資格的馬里恩縣居民提供疫苗接種服務。西林健康中心表示，該診所在首四天已為8,000名州民接種了疫苗，平均每小時接種410劑。

州衛生當局估計，要結束大流行，有90%的成年州民需要獲得疫苗。而目前全國的疫苗接種計劃卻面臨著許多挑戰：兩種獲得緊急授權的疫苗均未獲准用於16歲以下兒童。這意味著需要給更多的成年人接種疫苗。

根據俄勒岡州衛生局的計算，90%的數字是俄勒岡需要達到的門檻，以做到所謂的牛群免疫力：這是指，有足夠多的人數能夠抵抗該疾病，從而減慢了病毒在社區的傳播速度。根據州衛生官員的說法：如果有90%的成年人接種了疫苗，俄勒岡州就可以達到全民70%免疫的目標。

州傳染病和免疫學主任Paul Cieslak博士說：“我們已經關閉了社會各行業，並嚴格限制了旅行、社交和經濟活動，以控制病毒的傳播。接種疫苗的人越多，我們將可越早打開大門，回復正常生活。”

在俄勒岡大學上月的一項調查中，將近四分之一的州民對疫苗持懷疑態度，並表示不會接種疫苗，那意味著大流行只會在有足夠的人感染病毒，並康復過來或死亡後才能終結。

今天本州的新增死亡數字較高有54人，而新增確診病例有1,203宗。衛生局表示，在11和12月每天極高的新增確診數字造成了今天死亡個案特別多的情況。截止今天，全州總死亡人數有1,667人，總確診人數有127,780人。有最多確診的是麥魯瑪縣265宗，華盛頓縣155宗，卡加瑪士縣98宗。

同時布朗州長亦宣佈有四個縣（Baker, Clatsop, Coos 和Morrow）要從高危級別移回極高危級別。

至於在本州有法例規定雇主可要求員工接種疫苗後才可上班，今天勞工和工業局表示，在今次的疫情下，可例外。即不需要雇主強制員工接種疫苗，但到疫苗普及到公眾時，這些規定可能已不適用。