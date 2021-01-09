加快全州疫苗接種 州長動用國民軍
（本報綜述）布朗州長在今天（8日）的新聞會中宣佈，為了加快全州疫苗接種的速度，即日起啟動本州的國民警衛軍，協助本州的疫苗分發和接種的工作。
本周末，國民軍將出現在西林State Fairground的一項大型疫苗接種活動，協助在場的人流和護理工作，州長的目標是要每小時能為250人接種。
州衛生局艾倫表示，目前只有1.5%的州民已接種疫苗，並指出所有在第一期1A組別的人士都馬上可獲接種，這包括本州所有40萬名從事醫護工作的人員。
有記者問到，估計何時才輪到普通市民時，艾倫局說較有理由的目標時間會是2021年的秋天，但有可能提前或延遲。
衛生局官員亦提到，本州的教育工作者將緊隨1A組別後接種疫苗，這將包括教師，幼稚園到12年級的教職員和幼兒班和托兒所的職員。
本州的新冠病毒傳播率在12月中前下降到0.8，到12月底數字開始飆升到1.29。他指出這數字可能會再升，因為到目前還不知道聖誕和新年假期的確診情況。
根據目前的確診情況，衛生局提出的預測模型如下：
－如傳播率在11月底至12月中大幅下降，那在1月13至26日之間，每天的新增病例平均會是1,780宗，而每天入院人數會增85人。
－如按目前由11月下旬到至12月中旬的情況，預計每天的新增病例約1,400宗，住院治療將保持在每天增55人左右。
該模型還顯示，更多的俄勒岡人（約53%）會接種新冠疫苗，有四分之三州民經常戴著口罩。
本州的單日新增確診數字，多日來均處於1,000以下，但今天卻突然飆升到1,755宗，令到全州的確診病例升到122,847宗。至於死亡數字今天有7人，全州總死亡人數共1,575人。
今天有過100新增確診數字的有：麥魯瑪縣256宗，華盛頓縣253宗，卡加瑪士縣203宗，馬里恩縣179宗，Klamath縣115宗。
今天有451人留院診治，其中88人在監護病床。
至於疫苗方面，本州已接收到252,350劑疫苗，已接種了74,914劑，其中有578劑屬第二劑接種。
另外，波特蘭Providence醫療中心發言人證實，由於新冠疫情爆發，該醫療中心已關閉了一個有18張病床的病房。據了解，疫情是在2020年12月22日發現的，疫情發生時，該部門的患者尚未接受新冠病毒治療。
受爆發影響的有13名病人和36名看護，醫院說，所有患者均是“無症狀或有輕度症狀”，除一名患者外，其他所有患者均已出院或正在辦理出院手續。
根據Providence的資料，醫院對217名看護者進行了測試，這包括那些在該病房工作及曾與該病房病人有接觸的。截至週五，在測試呈陽性的36名中，有24名已恢復了工作。