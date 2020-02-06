加強防疫 美衛生部請國會增撥1.36億美元

（綜合報導）因應武漢肺炎疫情蔓延，美國衛生部周一證實，已通知國會需要撥款1.36億美元資金加強防疫。自武漢肺炎擴散以來，美國疾控中心（CDC）至今已花費1.05億元，用於公共衛生緊急應變措施。

衛生部表示，隨著武漢肺炎在中國迅速蔓延，在美國也出現更多病例，這是無法預知的狀況，為確保衛生部面對後續疫情時能快速反應，已通知國會，未來某個時間點可能需要使用額外授權的1.36億元，當中7,500萬元分配給疾控中心、5,200萬元予緊急整備及應變司、800萬元予全球事務司。

疫情擴散之初，美國疾控中心已投入1.05億元，增強實驗室功能、宣導防疫教育、安排撤僑細節、監控返美公民的健康狀況。疾控中心是全美目前唯一能夠檢測可疑新型冠狀病毒的地方，約有200人規劃與執行武漢肺炎防疫；各機場篩檢旅客健康的人員，也由疾控中心派出。

美國現有11起確診武漢肺炎病例，衛生部自上周五起宣布一連串措施，包含限制14天內曾赴中國的外籍旅客入境、曾赴中的美國公民須自主隔離、中國起飛的班機須轉降特定機場等。

美國名校普林斯頓大學表示，依據政府發布的防疫指示，校內有100多名大學部學生和研究生曾於14天內到過中國，目前全數自我隔離，預防傳染武漢肺炎。

此外，普林斯頓校方也聲明，除非當局有其他通知，目前任何校方資助前往中國的訪問計畫都不會獲批准。