加州紅酒訛稱俄勒岡州製造　激怒了本州酒商

（本報綜述）日前一加州紅酒商訛稱他們的加州產品是俄勒岡州的黑比諾，企圖瞞騙顧客，俄勒岡州紅酒協會得悉事件後，極表憤怒。

俄勒岡州的紅酒業化了不了功夫才能製成全世界最好的黑比諾（Pinot noir）。俄勒岡州紅酒協會主席Tom Danowski希望州政府能出手保障本州價值56億元工業。州議員David Gomberg 表示，當他看到那些在加州釀製的紅酒被標籤為俄勒岡州黑比諾時，他感到這會是一個極大的問題

Oregon Pinot noir

其中一酒莊（Willamette Valley Vineyards）的園主Jim表示，俄勒岡州的釀酒園共有769家，在園主與他們的家人一同努力了近50年時間，本州的紅酒業才有今天的成績，成為世界頂級的紅酒。現時卻出現一些機會主意者，盜取了大家的努力。

一款由加州Elouan Winery 酒廠出產的紅酒，被指為俄勒岡州海岸的黑比諾，而事實上，釀製這酒的葡萄並不是來自俄勒岡州的。Jim 會主導今次向加州公司Copper Cane 的指控，Elouan Winery是旗下的酒廠。

Copper Cane一向有購買俄勒岡州的葡萄回加州釀酒，但Jim 指出，雖然葡萄是來自本州，但在加州釀出來的酒絕不能被宣傳為俄勒岡州出產的黑比諾。他強調，這情況相等如從法國運入葡萄，在加州釀製香檳，而這香檳絕不能稱之為法國香檳。