加州亞裔連鎖超市場 又一家落戶波特蘭 順發超市將於明年初在東南區開業

（本報訊）社區中一直傳聞有大型亞裔超市會在東南區Foster 街前Fred Meyer 超市位置開業，日前終於揭盅，來自加州的亞洲連鎖超市之一的順發超市決定在波特蘭市開業，服務本地區的亞裔社區，目前已開始進行裝修，預計明年一月份開業。

波特蘭市人口快速增長，而在亞裔人士聚居的東南區，亞裔人口的增長率更是最高。這就為亞裔的商家創造了不少商機，近年來也吸引了不少來自外州的亞裔商家到來開業，但大部份都集中在西區（比弗頓）。這些新的店舖都使居住在東南區的華人為之羨慕。

今次終於有令人期待已久的大型亞裔超市落戶在華人聚居的東南區，相信會令到不少華人感到興奮。其實早在兩月多前，社區中已有不少猜測，但「路邊社」消息似乎不太準確。

順發超市選擇在波特蘭市東南面的蘭斯區（Lents）可以說是為這積極發展中的新區錦上添花。

蘭斯區是近年來市政府重點發展區之一，剛開幕位於82街以東的Foster 街上的華人服務中心大樓已成為了這區的旗艦建築，而大樓的四周都被新落成的柏文建築包圍著；而在82街以西的Foster 街，一棟針對亞裔人士的柏文亦正在興建中。順發超市選址在此，可以說是一個極之適中的地點，為這裡愈來愈多的居民提供了不少的方便。

1993年，順發超市由來自越南的華裔企業家和海鮮批發商陳才孝在加州創建，近20年來在全美已有13個分店，主要分布在加州，成為全美發展最快的亞洲連鎖超市之一，分店主要分布在加州、德州達拉斯、拉斯維加斯等。