副總領事任發強訪問俄州 拜會待任州務卿丹尼斯 理查德森 出席州議會中國姐妹關係委員會年會

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡州議會中國姐妹關係委員會的邀請，中國駐舊金山總領館副總領事任發強、領事孟建華一行於12月14日訪問俄勒岡州，出席委員會年會並致辭，拜會候任州務卿丹尼斯 理查德森，並且作為特邀嘉賓參加參議院為離任議員舉行的告別活動。

在與候任州務卿理查德森的會談中，任副總讚賞俄州議會及候任州務卿理查德森長期以來為推動俄勒岡與中國友好關係的深入發展所做出的貢獻。指出中國與俄勒岡州在經貿、農業、環保、和人文等領域合作潛力巨大，總領館願與俄州各界一道為深化互利合作、推進中美關係作出努力。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進向理查德森遞交了2017年5月份在河北召開的中國投資論壇的邀請信，理查德森對此很感興趣。表示，自2002年以來先後二十多次訪問中國，希望在投資、貿易等方面加強與中國的交流，同時希望與本地的華人社區一起開闢新的合作途徑。

當天下午，任副總出席了由參議院議長皮特 考特尼、眾議院議長蒂娜 科泰克共同主持的俄州議會中國姐妹關係委員會年度會議，聽取了2016年俄州議會代表團訪問中國的報告，以及2017年州議會代表團訪問中國的動議。

俄州中國姐妹關係理事會財務總監羅賓遜向委員會匯報了議會代表團訪問中國的成果。代表團訪問江蘇期間，克拉克馬斯郡與中國江蘇灌雲縣締結了郡縣姐妹關係，藉此機會發展雙邊的經濟、投資、貿易及旅遊。

在天津訪問時，俄勒岡中國姐妹關係理事會與天津進出口商會簽署了關於在俄勒岡建立文化產業基地的協議。2017年7月舉行俄勒岡中國國際論壇時，該項協議將具體實施。

任副總在致辭時表示，中國是俄勒岡州最大貿易夥伴和出口市場，貿易量增長迅速。俄勒岡去年對華出口達48.2億美元，同比增長12.9%，為俄勒岡州創造了大量的就業機會。中國也是俄勒岡最大的留學生和國際遊客的來源國，對俄州的經濟增長起到了非常積極的促進作用。

任副總指出，中國願意與俄勒岡繼續友好合作。總領館將會支持俄州議會代表團2017年訪問中國，希望雙方在人文交流、投資、貿易、教育等領域更加深入地合作。任副總領事代表駐舊金山總領館，感謝俄勒岡州議會中國姐妹關係委員會，多年來以為推進中國與俄勒岡州友好關係的不斷深入發展所起到的主導作用。