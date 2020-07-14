到Fred Meyer或QFC 購物　請自備零錢或用信用卡付款



（本報綜述）自新冠疫情由3月起在美國大規模爆發以來，導致處處物資短缺，就連

，銀行硬幣存款較去年同期大幅減少近50%。有部分商家因缺硬幣，已陸續要求顧客付現金時備妥剛好的金額。

面對硬幣荒，Korger 集團旗下的Fred Meyer和QFC超市日前貼出告示，告知：因全國硬幣短缺，要求顧客用電話程式、信用卡、銀行卡或是自備足夠零錢等方式來付款。

該集團的發言人表示，收銀員將不備有零錢作找續。如顧客用現金付款，找續的數目將存入他們的Fred Meyer 或QFC卡內，留待下次到來購物時使用。同時該集團亦鼓勵顧客將找續的零錢捐予該集團的Kroger’s Zero Hunter/Zero Waste Foundation基金會。

聯準會曾在6月的聲明中表示，新冠疫情已明顯干擾美國硬幣供應鏈和正常流通模式，過去幾個月，存款機構存入的硬幣大減，鑄幣局也因採行防疫安全措施而減少硬幣產量。硬幣供應不足部分是因為產能減少，供應全美硬幣的鑄幣局(U.S. Mint)工人因疫情而採取預防措施，導致生產速度放慢。

不僅如此，人們居家避疫少出門也導致手中硬幣未流通；經營硬幣自動取款機網絡的Coinstar公司表示，最近硬幣交易量減少。

聯準會表示正與鑄幣局設法提升硬幣產能，相信只要更多商店重新開門營業，硬幣流通將恢復正常。今年截至目前為止，鑄幣局已產製65億枚硬幣，其中有超過10億個25分硬幣。

雖然大多數美國人習慣使用電子支付方式，但實體貨幣供應對低收入人士非常重要，也有部分人沒有銀行帳戶，經常都需要用到實體貨幣。

專家警告，新冠病毐可通過現金傳播，因此有人擔心，這波疫情將迫使社會更依賴金融卡和數位支付，連帶排擠無法刷卡消費的弱勢族群。有專家警告，如鼓勵無現金交易，將有嚴重的問題。

相信同樣面對硬幣奇缺的其他零售商也將採行類似的措施。