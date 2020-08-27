到車管局辦手續？需要如何準備？



由於坊間很多同僑對於如何在車管局(DMV)申辦和更新個人身份証、駕駛執照、暫時性駕駛許可証等都存有不清晰的理解和疑問，本報特別安排聯絡到在該部門任職的其中負責人， 要求給有此需要的僑胞作一個詳盡解析，務求達到令大眾不要費時費事， 能一次性的到訪， 就能把需要的文件辦理好。

首先，我們要知道自身所需要的是那一種證明文件, 一般普通標準的或者是新版的那種(Real ID) 真實身分證，因為它們的要求有一些差異。

1- 可否直接到辦事處辦理？是否要預約？如何預約?

不能直接到辦事處，必需預約。

進入此網頁就能自行預約： www.oregonmv.com/dmv2u ，可以自選方便自己的辦事處、日期、時間。

2-我需要提供什麼文件?

一般情況來說, 對於公民，美國合法的永久居民；例如美國護照、綠咭、公民入藉証書(必須原件) 和 社安號碼(SS#)；例如 社會保障卡、 W2表格、1099表格、工資單、 合法身份/身份證明之一。 如果您的名字已經更改，則完整合法名稱更改的一種證明。您目前居住地址的一份證明；例如本人的銀行、水、 電、煤月結單，屋租收據， 證明這是您實際居住的地址。

其中有什麼特殊情況的話，那就需要在面談時， 根據所提供之文件資料，再作個別處理和提議其它渠道以能取得所需文件資料。

至於本州於2020年7月6日開始發行的真實份證(Real ID)。是有選擇性的，不希望申請新證的俄勒岡居民可以保留其標准駕駛執照。下面是一般常被提及的問題：

1- 不久之前我剛更新了一張新設計的証件。這是真實的身份證嗎？

不是。新的真實身份証(Real ID) 具有新的卡設計，在右上角有一個星形。新證旨在滿足Real ID的要求，但是發行符合Real ID的卡的意義遠不止於塑料本身。它要求將特定文件提交給車管局(DMV)，將通過聯邦系統對其進行驗證，然後進行圖像存儲。如果您決定要使用真實身份證，則需要攜帶所有必要的文件前往DMV

2- 俄勒岡州當前的駕駛執照和Real ID執照有什麼區別？

區別在於加多兩項功能。自2021年10月1日起，聯邦政府將要求提供符合真實ID的身份證明才能登上國內商業航班或進出聯邦所屬建築物或軍事基地，因此您將無法使用標準的俄勒岡州駕駛執照或身分證。但是，您可以使用護照或其他可接受的聯邦身份證明形式。請參閱TSA網站以獲取其他可接受的身份證明形式。兩種證件均允許我們合法進入並證明身份和年齡，例如進入有年齡限制的場所，購買酒或煙草產品，租用車輛或寫支票。

3- 我該如何決定是否要申辦真實身份證？

首先，自己回答這兩問題, 我是否常要乘搭國內民用航機？我是否時常需要進出聯邦機構辦事處嗎？如果對任何一個問題的回答都是“是” 的話，建議考慮申辦真實身份證。但是，如果您擁有另一種形式的聯邦身份證明（例如有效護照），則可以使用它代替真實身份證來進行以上兩項需要。

4- 我可以使用現在擁有的駕駛執照或身份證登上飛機嗎？

是的，目前俄勒岡州已得到批准延長期至2021年10月1日才開始實施這規定。 換句話說，我們可使用當前的駕駛執照或身分證作國內商業航班登机和進出聯邦机構辦事處之用。

5- 如果我只有目前俄勒岡州駕駛執照，仍可以繼續開車嗎？

是的，標準的俄勒岡州駕駛執照將繼續保持有效的駕駛目的。申辦Real ID證是可選的, 並不是強制性的。

6- 我的普通標準駕駛執照的安全性會降低嗎？

不會，所有俄勒岡州駕駛執照和身分證都包含許多安全功能，這使得未經檢測就很難更改、偽造、複製或修改。 儘管國土安全部要求申辦真實身分證的過程與標準卡不同，但標準卡將具有相同的安全功能。

7- 我目前有其他州的真實身分證。是否可以轉換成俄勒岡州真實身分證？

不可以。聯邦法規不允許易州轉換真實身分證，並要求各州在原地簽發證件時查檢提供文件和核對影像等。我們必需出示原件，影印本絕不受理，例如美國出生證明、綠卡或護照、社會保險卡以及兩份居住地址證明，並符合俄勒岡州的所有發佈的簽署要求。但是，在某些情況下，其他州的真實身分證可以作為豁免考路試的許可證。換句話說， 我們只需要考筆試，不用路考，就能拿到本州的駕駛執照。

8- 如果我決定申辦真實身份證，需要提交什麼文件？

您將需要攜帶以下文件作驗證之用：

 可接受的文件包括美國政府簽發的出生證明，未過期的美國護照/護照卡，歸化證明，公民身份證明，在國外出生的領事記錄，有效的永久居民卡，有效的就業授權卡，未過期且未過期簽證的外國護照由國安局簽發的有效I-94，或由密克羅尼西亞聯邦，馬紹爾群島共和國或帕勞共和國簽發的未過期護照，以及DHS簽發的有效I-94。

 社會安全號碼, 可接受的文件包括社會保險卡，W2表格，1099表格或工資單。文件必須包含您的姓名和SSN。

 地址，需要兩份地址證明，並且必須提供硬件拷貝(原件或影印本) 以用於掃描,檔案管理之用。

9- 車管局 (DMV) 將如何處理我呈交的文件？

我們的文件經過驗證和掃描後，副本將安全存儲10年。原文件將退還給我們。俄勒岡州駕駛記錄的個人資料受到保護，根據俄勒岡州的《記錄隱私法》，個人資料不會對外發放。經掃描後的文件僅供車管局(DMV)有限人員使用於文檔驗證。

10- 早前我已經申辦了普通標準身份證，駕駛執照，並且已經-提交了相關的文件。 我是否需要再次帶所有的文件資料到辦事處才能申辦新的真實身份證？

是的，即使您已經拿了俄勒岡州駕駛執照或身分證，聯邦真實身分證法規也要求本州車管局(DMV) 驗證並掃描, 存檔, 我們所出示的文件，以證明身份，社會安全號碼和俄勒岡州居民身份的準確性。

11- 如果我無法提供必需的文件來申辦真實身份證怎麼辦？

我們仍然可能有資格申辦標準的俄勒岡州駕照或身份證，因為這些要求有所不同， 沒有那麼嚴格。

12- 我最近剛更新了駕駛執照。如果我想在下一次更新之前申辦真實身份證，是否需要再次申請？

如果您選擇將您目前的駕駛執照替換為真實身份駕駛執照的話，則必須親身到車管局(DMV)辦公室申請。您將要支付更換駕駛執照的費用以及真實身分證費用。您的駕駛執照會保留相同的更新日期。提議最好等到下一次續更新期時才申請真實身分證，不用浪費不必要的金錢和時間，然後使用另一個可接受的文件（例如護照）作為搭乘內陸航班登機之用。

如有任何疑問上面沒有提及的，煩請登入以下網頁，當能找到更資訊：www.oregon.gov/realid。