利率回落難燃購房熱情 全美抵押貸款申請下降29%



（綜合報導）周三，據抵押貸款銀行家協會經季節性因素調整後的指數顯示，上周全美抵押貸款申請總量較前一周下降29.4%。貸款利率此前出現的短暫上升趨勢，加上受疫情影響全美經濟的大規模停擺，潛在的購房者選擇遠離抵押貸款市場。

貸款餘額(510,400元或以下)符合條件的30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率從3.74%升至3.82%，首期付款爲20%的貸款的平均合同利率從0.37降至0.35。

MBA負責經濟和行業預測的副總裁Joel Kan表示:“有幾個因素推高了平均合同利率，其中包括二級市場波動性加大、貸款機構面臨産能問題和積壓的貸款，以及遠程工作人員配備方面的挑戰。”

上周申請再融資的房屋貸款下降了34%，但仍比一年前高出195%，比當時的利率高出63個基點。再融資貸款往往是不穩定的，每周都随着利率變動。

購買房屋的抵押貸款申請通常波動較小，對每周的利率波動也不那麽敏感。這周的申請下降幅度異常之大，爲15%，爲去年8月以來的最低水平，年降幅爲11%。買家顯然對疫情之下的經濟不景氣、裁員和股市大幅下跌感到不安。

上周，受新型冠狀病毒影響最嚴重的幾個州的購房申請降幅更大：紐約下降了35%，加州下降了23%，華盛頓下降了17%。

本周抵押貸款利率已經回落，因爲聯儲會正在向抵押貸款支持證券市場注入資金，以恢複流動性。

然而，較低的利率不太可能導緻購房熱潮。房地産經紀人和房屋建築商報告說，需求大幅下降，開放參觀的房屋被迫關閉。他們正在進行線上虛拟看房，但預計未來幾個月銷售額將大幅下降。