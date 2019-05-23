列治文出現首家膠囊酒店　今夏可平旅遊溫哥華

（本報訊）旅遊季節又來啦！加拿大的列治文是本地區華人最愛的地點，這區內剛出現了首家膠囊酒店，讓旅客在今夏可以節省更多，平旅遊溫哥華。特別對年輕人來說，又多一個住宿的選擇

這家膠囊酒店Panda Pod Hotel位於列治文(Richmond)市中心，No.3 Road 和Granville Ave的東北角附近，已在今年初開業。 這是大溫哥華地區第一家膠囊旅館…又稱為太空艙旅館，是一種極高密度的旅館住宿設施，特色是提供大量的「小客房」（膠囊）。為客戶提供價格實惠、現代化、舒適便利的住宿。Panda Pod Hotel的起價為除押金外每晚$60，7月甚至會飆至$75。

酒店位置非常方便，從天車Canada Line的Richmond-Brighouse站步行一分鐘就能到達。酒店外型別緻，色彩奪目的熊貓卡通圖案满佈，真的吸引年青朋友。

這個膠囊酒店共有64個房間，男性和女性分開入住，房間內的設計也更適合北美或歐洲人的身材。每個小房間可容納的最大重量為220磅，這意味著每間房只允許一個人入住，並且不能將隨身行李放在裡面，除水外，寵物、食品和飲料也是不允許的。

配備方面，每個單獨的艙室都配有記憶泡沫枕、舒適高端床墊、可用於放置筆記本電腦的摺疊桌和充電站、掛衣服的掛鈎、可調節的通風設施和入口處下拉式的屏風，還加快速安全的WIFI 等。

另外設有三個免費儲物櫃， 酒店還可應要求提供行李寄存服務，收取少量費用。

酒店位於市中心的列治文市中心，各種娛樂，購物和餐飲場所都近在咫尺。 在充滿活力文化和豐富夜生活的列治文，客人可以搭乘輕軌列車，公共汽車，渡輪，自駕汽車或 自行車到處遊覽大溫哥華區。

5月底前訂房，客人可享受特價，預訂房間可到Panda Pod酒店網站www.pandapod.ca。