切勿食用 ！沃爾瑪銷售的這類牛肉被污染 或導致腎衰竭 生廠商正緊急召回



（綜合報導）美國農業部食品安全與檢驗局上周六宣佈，新澤西州斯威德斯伯勒的一家機構Lakeside冷藏服務公司正在召回大約42,922磅可能被大腸桿菌O157:H7污染的牛肉產品。該產品被運往全美，並在包括沃爾瑪在內的商店銷售。

根據報導，以下於2020年6月1日生產的絞碎牛肉產品被召回：

●1磅。真空包裝，包含MARKETSIDE BUTCHER ORGANIC GRASS-FED GROUND BEEF“有機食草碎牛肉”，使用或冷凍日期為07/01/20，批次代碼為P-53298-82。

●1磅。真空包裝，包含4磅重的“MARKETSIDE BUTCHER ORGANIC GRASS-FED GROUND BEEF PATTIES“有機草飼牛肉餅”，使用或冷凍日期2020年6月27日，批次代碼P-53934-28。

●3磅。真空包裝，包含3塊1磅重的MARKETSIDE BUTCHER ORGANIC GRASS-FED GROUND BEEF 93% LEAN / 7% FAT“有機草飼碎牛肉93%精瘦/ 7%脂肪”，使用或冷凍日期為07/01/20，批次代碼P53929-70。

●1磅。託盤包裝包含4磅重的“THOMAS FARMS GRASS-FED GROUND BEEF PATTIES 85% LEAN / 15% FAT”“草飼牛肉餅85%瘦肉/ 15%脂肪”，使用或冷凍日期為06/25/20，批次代碼P53944-10。

●4鎊。託盤包裝包含10磅重的THOMAS FARMS GRASS-FED GROUND BEEF PATTIES 80% LEAN / 20% FAT“草飼牛肉餅80%瘦肉/ 20%脂肪”，使用或冷凍日期為06/25/20，批次代碼P53937-45。

●1磅。真空包裝，包含4磅重THOMAS FARMS GRASS-FED GROUND BEEF PATTIES 85% LEAN / 15% FAT“草飼牛肉餅85%瘦/ 15%脂肪”，使用或冷凍日期為06/27/20，批次代碼P53935-25。

●1磅。真空包裝，含有VALUE PACK FRESH GROUND BEEF 76% LEAN / 24% FAT“特惠裝新鮮碎牛肉76%瘦肉/ 24%脂肪”，使用或冷凍日期為07/01/20，批號為P53930-18。

被召回的產品編號為“EST.46841”，在美國農業部的檢查標誌之內。這些商品被運往全國各地的零售店。該問題是在常規FSIS測試中發現的。目前尚無因食用這些產品而引起的不良反應的證實報告。

任何擔心受傷或疾病的人都應該聯繫醫療保健提供者。

大腸桿菌O157:H7是一種潛在的致病細菌，暴露於細菌後2-8天(平均3-4天)可導致脫水、帶血腹瀉和腹部絞痛。雖然大多數人會在一周內康復，但有些人會患上一種叫做溶血性尿毒癥綜合征(HUS)的腎衰竭。這種情況可發生在任何年齡的人，但最常見的是5歲以下兒童和老年人。它的特點是容易瘀傷，臉色蒼白，排尿減少。出現這些症狀的人應立即尋求緊急醫療護理。

食品安全檢驗局擔心，一些產品可能出現在消費者的冰箱或冷藏箱中。已購買這些產品的消費者請勿食用。這些產品應該扔掉或退回購買地。

FSIS(食品安全及檢驗服務)定期進行召回有效性檢查，以確認召回企業將召回通知其客戶，並採取措施確保消費者不再購買該產品。如有存貨，零售分銷清單將公佈在FSIS網站www.fsis.usda.gov/recall上。

FSIS建議所有消費者安全地準備生肉產品，包括新鮮的和冷凍的，並且只食用煮至160華氏度的絞碎牛肉。確認碎牛肉烹煮到足以殺死有害細菌的溫度的唯一方法是使用測量內部溫度的食物溫度計。https://www.fsis.usda.gov/safetempchart。

消費者和媒體如對召回事件有疑問，可致電處理中心(856)832-3881。

消費者如有食品安全問題，可於週一至週五上午10點至下午6點撥打美國農業部免費肉類和家禽熱線1-888-MPHotline(1-888-674-6854)或通過美國農業部線上聊天諮詢。

消費者還可以在Ask USDA網站流覽食品安全資訊，或通過電子郵件發送問題至 *protected email* 。對於需要報告肉類、家禽或蛋類產品問題的消費者，可以通過https://food投訴人fsis.usa.gov/eccf/ 24小時訪問線上電子消費者投訴監控系統。

據美國農業部稱，此次召回屬於“一級”召回。這被定義為”可能造成嚴重、有害健康後果或死亡的健康危害狀況”。