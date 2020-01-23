美國發行鼠年郵票讓人”印象深刻”

（綜合報導）每年在中國農曆新年時間，美國郵政總局均發行生肖郵票，今年的2020年鼠年永久郵票已推出，鼠年生肖郵票由藝術設計師Antonio Alcalá設計，原作品作者爲來自紐約，現居羅德島的插畫師Camille Chew。

農曆鼠年是從2020年1月25日到2021年2月11日。鼠年郵票是美國郵政總局爲慶祝農曆新年發行的第三個郵票系列的首枚。第一個系列從1992年到2005年發行，第二個系列2008年至2019年發行。美國郵政總局表示“通過發行農曆生肖郵票，慶祝豐富、多元又活躍的亞裔文化。”不僅是中國，韓國、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等都會舉辦盛大的活動，慶祝農曆新年的到來。

今年的鼠年生肖郵票，創作者從中國傳統新年帶面具的表演中吸取靈感，以白色爲背景色，

鼠年出生的人的幸運色之一—-藍色爲主色調，刻畫了一張在傳統舞龍中用到的具有戲劇效果的鼠面具；鼠頭中心的圓圈代表了農曆新年開始的新月；鼠耳和鼠臉分别加上亞洲風格的編織和幾何圖形；鼠頭上用黃色的皇冠象征着12生肖中，鼠作爲頭号屬相的地位；鼠耳下的紅色裝飾和黃色流蘇，彰顯民族的幸運色，紅色寓意着好運，黃色寓意着招财進寶。票圖下方則寫有英文“LUNAR NEW YEAR”農曆新年和“FOREVER USA”美國永久郵票的字樣。

鼠年郵票揭曉後，不少網友也在網上留言。有網友指這設計像是一隻鼠新娘，更有網友笑言這只老鼠與電影中的亞凡達撞面。

鼠年郵票以20張窗格出售，每張價值55美分，每張郵票可以郵寄美國境内普通信件一封，無論

來郵資漲價與否，永遠有效，因此也稱爲“永久票”。

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