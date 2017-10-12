出境遊催生移動支付出海熱潮 遊客掃碼享受匯率優惠

十一黃金周長假掀起境外旅遊小高潮。跟隨中國國內遊客出境步伐的還有中國的支付機構，超優匯率、實時退稅、全球八五折，中國遊客在境外實現掃碼支付便利的同時，還享受了“超優待遇”。

在泰國清邁街頭，餐飲店、禮品店、住宿店貼著支付寶和微信的二維碼。許多遊客拿出手機掃一掃，不僅解決了拿現金的麻煩，而且匯率還有優惠。

在清邁，掃微信二維碼會跳出泰國版界面，只要輸入實付的泰銖金額，就會自動兌換成人民幣。

隨著跨境業務開展，目前微信支付已支援美元、英鎊、日元、泰銖等外幣的直接結算，同時在海外推出了微信支付旗艦店，讓更多中國用戶可以在境外直接使用微信支付消費。

遊客呂小姐感嘆：“現在到亞洲國家旅遊，不帶現金只帶手機出門也成為可能。”

同時，在十一黃金週期間不少境外商家為中國遊客推出“支付寶價”，中國遊客只要通過支付寶付款，即可享受這一專屬價格。

在日本旅行的中國遊客沈先生説，國慶期間在日本的百貨店用支付寶掃碼付錢，享受了八五折的優惠。

出境遊購物退稅也是不可缺失的一環。支付寶最新發佈的統計數據顯示，今年十一假期，使用支付寶在境外消費的筆數是去年同期的8倍多，每人平均消費金額提升了近50%。今年支付寶在境外實現了退稅免排隊，稅金實時到賬，退稅總額比去年同期增長了180%，每人平均退稅金額達到了922元。

微信發佈的跨境支付數據顯示，今年國慶假期，中國香港依舊是境外支付次數最多的地區，而泰國、日本、澳大利亞等地進入了境外熱門消費城市Top10。同去年國慶假期相比，加拿大、新加坡、紐西蘭等地的支付次數也獲得了明顯增長。跨境消費中90後用戶佔比達34.67%，成為境外“買買買”的主力人群。

人們跨境出遊和“買買買”的熱情為支付機構加碼海外佈局奠定基礎。據悉，在支付寶、微信之後，包括百度錢包、京東金融也開始國際化佈局。