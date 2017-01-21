凱薩醫療機構捐出227萬元協助患病露宿者脫離流浪生涯

（本報綜述）西北凱薩醫療機構（Kaiser Permanente Northwest）周一宣佈，該機構將捐出227萬元予本州七家非營利機構，作為幫助有精神健康病患和上癮問題的露宿者找尋永久居所。

凱薩有此決定，其主席表示是因為了解到有不少患病極需要治療的露宿者，因為沒有一個固定的居所，令到他們得不到有效的治療。所以凱薩希望能幫助這班露宿者，協助他們找尋固定的居所，讓他們能接受適當的治療。

凱薩將在未來三年內，向指定的七家非營利機構，每家捐贈325,000元。

其中一家接受捐款的機構是Catholic Charities of Oregon，他們計劃會派出更多工作人員，主動與街頭的露宿者接觸，並爭取他們的信任。他們舉例，一名女露宿者，與兩三名露宿者一起聚居，她從不相信庇護所是一個安全的地方，所以無論天氣多惡劣，她都寧願睡在街頭。每每社工為她帶來熱飲，她都會問同伴是否安全飲用，會否有毒等。她又經常被劫，每月的社安金支票都被人取走。但經過多次的接觸後，這名女露宿者已開始與社工們說話，這表示她開始信任社工們，這讓社工們有機會與她談論她的問題。

麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury對凱薩醫療機構的決定表示歡迎，並指出這筆善款使到本市解決露宿者問題上踏出了一大步。縣長指出，去年，波特蘭市和聯邦政府已將撥款倍增，永久性庇護床位增至1,260個，協助4000名露宿者，入住庇護所和永久居所，又幫助了9,000人避免露宿街頭的生涯。縣長強調，防止市民露宿街頭是首要的人道方式，例如透過提供租金援助，讓租客不會被迫遷。

Deborah縣長表示，由上周日至周一兩天，有超過800人留在那些因惡劣天氣才開設的臨時庇護床位。

由2017年開始至今，寒冷的天氣持續，在波特蘭市已有四名露宿者因抵受不住嚴寒而喪命。