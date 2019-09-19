凱薩醫療八萬員工醞釀大罷工 抗議公司的勞工事務

（綜合報導）代表凱薩醫療集團（Kaiser Permanente）逾8萬名員工的工會聯盟表示，他們的會員以壓倒性多數投票通過10月的罷工計畫，由10月14日開始為期一周的罷工行動，抗議公司的勞工事務。如屆時如期舉行，這將會成為全美20年來最大一次罷工。

工會指出，凱薩員工將在加州、其他5州及哥倫比亞特區罷工。罷工影響的員工職務包括驗光師、各種技師、臨床實驗科學家、房務員及數百個其他職位，不包括醫師、護理師及心理衛生人員。在俄勒岡州和華盛頓州有可能參與罷工的凱薩員工約有超過6,600名。

集團的勞工合約已經在2018年9月底屆滿，由於工會和集團之間的談判陷入僵局，雙方緊張氣氛在7月開始升高。

凱薩員工說，他們正在尋求提高加薪、保留醫療福利、增加人員配置以彌補目前不足。他們指責該公司採取不公平勞動做法，並把重點放在賺取數十億元利潤而不是提供最佳醫療上。

凱薩週一回應，工會的行動「是適得其反的，只是一種旨在在合同談判過程中向我們施壓的霸淩策略。」該公司表示，員工已獲得高於市場價格23%的薪酬。

工會指控凱薩集團坐擁數10億獲利和準備金，讓高階主管荷包滿滿，但卻將工作外包給支付低薪和福利不佳的公司。工會也說，每年調漲的健保費對患者造成傷害，但凱薩卻沒有盡本分服務Medicaid的病患。

如果聯盟代表的另外10個工會按照計畫在未來幾週內進行投票，一場潛在的全國性罷工可能會彙聚超過80000名員工。因此10月登場的罷工，會是1997年UPS 18.5萬名貨車司機罷工以來，人數最多的一次。