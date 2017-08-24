凱特 布朗州長會見江蘇灌雲政府代表團 強調 增加對華商貿對推動本地經濟發展尤為重要

(本報記者俄廣才報導)應俄勒岡州克拉克瑪斯郡政府邀請，由江蘇省灌雲縣委書記左軍率領的縣政府代表團一行於日前訪問了俄勒岡州。隨行的代表團成員有：灌雲縣經濟開發區主任徐占兵、縣委辦公室主任趙雷生、縣商務局局長楊友斌等縣府官員。

訪問期間，在俄勒岡州中國姐妹關係理事會副主席應書琪、公共關係主任李琰、南部分會主任夏洛特等陪同下，代表團一行首先前往克拉克瑪斯郡，受到了該郡議會主席傑姆 伯納德、議員肯 哈姆波斯頓，以及郡執行長等郡府官員的熱情歡迎，並於當天在郡議長辦公室簽署了持續加深郡縣姐妹關係關係的備忘錄。

代表們一行還考察了克拉克瑪斯郡北部工業區、以及當地著名的有機穀類及農業制造商『BOB紅磨坊』，並且參觀了正在進行重新整治中的北美第二大瀑布—威廉米堤瀑布工程。

該郡旅游局局長丹尼爾科溫在與代表團一行會談時強調，郡縣友好關係的不斷深入發展離不開兩國民眾之間的相互來往。她相信，俄勒岡州優美的自然景觀一定會吸引更多來自中國的游客。威廉米堤瀑布邊仍舊保留俄勒岡第一代中國移民的遺址，印證了早期華工對俄勒岡州經濟發展所做出的巨大貢獻。威廉米堤瀑布將成為本地一個全新的宏偉的景觀。

訪問期間，俄勒岡州長凱特 布朗州長在州府親切會見了灌雲縣政府代表團一行。

左軍書記在與州長會談時表示，灌雲縣在加快發展的征程中始終高度重視對外開放和友好交往，不斷完善對外開放格局，持續拓展對外交往空間，把締結友好城市作為開展友好交流、推進城市國際化的重要途徑。左軍說，他將呼籲更多的企業來俄勒岡州考察，並希望就俄勒岡農副產品出口、管理人員培訓等項目方面加強合作。

布朗表示，州府將一如既往地支持地方與企業加強與中國之間的商貿往來。布朗強調，促進農業產品出口貿易，對於俄勒岡州經濟發展和克拉克瑪斯郡經濟發展尤其重要。她表示會在適當的時候帶領州府代表團訪問江蘇灌雲。

克拉克瑪斯郡議員肯 哈姆波斯頓、波特蘭港務局格雷格伯勒司、俄勒岡中國姐妹關係理事會副主席應書琪、南部分會主任夏洛特、州長辦公室主任丹尼爾，以及西林當地僑界商務代表等會見時在座。

在由俄勒岡州中國姐妹關係理事會舉行的歡迎晚宴上，左軍書記表示，非常感謝俄勒岡各級政府的及各界人士的大力支持，使得本次訪問得以圓滿成功並富有成效。

左軍特別感謝俄勒岡中國姐妹關係理事會，尤其是執行主席藍進先生，為促進灌雲縣與克拉克瑪斯郡與之間的友好交流與深入發展所做出的突出貢獻，稱藍進先生為，推動「中國俄勒岡姐妹縣郡關係的友好大使」。

據了解，為推動灌雲縣與克拉克瑪斯郡兩城市之間建立友好關係，俄州中國姐妹關係理事會為其做了大量的工作，同時得到了中國外交學會、中國駐舊金山總領館，以及灌雲縣委的大力支持。

2016年5月，左軍書記曾率灌雲縣政府代表團於俄勒岡中國國際研討會期間訪問本州，與俄勒岡中國姐妹關係理事會共同簽署了《加強友好合作備忘錄》。同年11月俄勒岡州議會代表團訪問中國期間，雙方在江蘇灌雲縣舉行了克拉克馬斯郡與灌雲縣建立友好郡縣關係意向書簽約儀式，成為了美中兩國民間合作的首個友好郡縣關係，為美中人文交流開拓了一個新的領域。（圖片及部分資訊由俄勒岡中國姐妹關係理事會李琰提供）