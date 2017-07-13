凱特 布朗州長會見天津商貿代表團一行

7月5日下午，凱特 布朗州長在她的辦公室親切會見了正在俄勒岡州進行友好訪問的天津市商貿代表團一行。

布朗州長與天津商貿代表團團長、天津進出口商會會長李勝利先生及其代表團成員一一握手並親切交談，對他們的來訪表示歡迎。

布朗在談話中表示，俄勒岡州高度重視包括天津在內的對華友好合作關係的發展。2014年俄勒岡與天津確立了姐妹州市關係，近年來雙方的交流更加密切，友好關係不斷深入，經貿、文化、教育以及港口等方面的合作均取得了迅速增進。俄勒岡與中國在貿易、文化以及教育等領域內友好交流與發展，將造福於兩國人民。

天津進出口商會會長李勝利感謝凱特 布朗州長為促進中國與俄勒岡友好關係的發展所做出的的努力。

李勝利會長表示，2005年起，天津代表團連續對俄勒岡州進行友好訪問，2012年以來，俄勒岡州議會每年也都會安排代表團訪問天津。2016年，天津進出口商會與俄勒岡中國姐妹關係理事會簽署了友好合作備忘錄，使得我們的交流與合作更加頻繁、更加深入、更加富有成果。

李勝利會長歡迎布朗在適當的時機到天津去參觀訪問，布朗州長愉快地接受了邀請。

天津商貿代表團成員有：天津市進出口商會會長李勝利，天津市紅寶番茄制品公司董事長王福全，中國建設銀行天津西青支行行長顧永明，天津市青年京劇團劇務主任陳鵬，天津民政部社會書畫院副院長、著名宋元風格畫家繆文傑，常春藤電子商務公司董事长石凯，天津市陸順汽車貿易公司董事長王金寶，天津蕊鑫國貿公司出口部經理楊金枝，河北永創農業開發有限公司董事長薛麗佳，天津市綠松石科技公司董事長、天津進出口商會秘書長石武等。