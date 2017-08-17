凱特布朗州長：我們已準備就緒　應對百萬觀日全蝕民眾

（本報綜述）俄勒岡州州長凱特布朗聯同多個政府部門代表，在周二召開新聞發佈會表示，面對下週一到訪的歷史性超級美國大日蝕，俄勒岡州已準備就緒。預計日全蝕當日，會有超過一百萬的遊客光臨俄勒岡州觀看日蝕景象。由周三（16日）開始，各州政府部門已正式展開所有應對的工作，他們都會提高警覺直至22日為止，並在這段期間嚴禁在戶開生火或燃點蠟燭等。

州長與多個監管本州道路、森林的部門及警察部們均強調各部門在今次應對大批民眾湧入的重要性；同時，他們告誡州民及遊客們，切記要提早計劃好，並保持冷靜及確保自身的安全。

州長表示，雖然從州的角度來說，我們各方都已準備好，但仍需要有市民和遊客的合作，才會不損大家觀看日蝕的興緻及安全。並再次強調大家都應要預先計劃好，和準備面對比預期還要糟糕的路面交通情況。

運輸部門提醒各觀日者，當日全蝕完結後，預計有大量人士會立即開車離開，一時間路面可能會出現嚴重擠塞。據報導，雖然只有60至70英里（97至113公里）寬的俄勒岡州中部區域處於日全蝕帶內，但是華盛頓州及俄勒岡州的官員說，在短暫的日全蝕開始前及結束後不久，兩州都可能出現嚴重的交通堵塞，或將有數十萬人困在回家或前往機場的路上。

俄勒岡州運輸部發言人戴夫·湯普森說，這將是俄勒岡州迄今可能遇到最大的交通事件。根據該部門統計，預計中的一百萬來自外州的遊客相等於路面上多了25萬輛汽車，如其中有5萬輛汽車在日蝕完結後立即從西林市走回波特蘭市，五號公路的車龍將長達23哩。湯普森說，目前以俄勒岡州運輸部的管理系統來說，是無法應付得來的，所以他呼籲民眾能將今次的觀日蝕活動，變成一個三天的旅遊活動，而不是一個三小時的活動，這樣希望能將公路的交通擠塞情況放緩。而運輸局人員將隨時候命，協助民眾。

運輸部將在公路上放置大量的數位指示牌，隨時通報最新的路面消息。該部門的緊急應變隊伍將分別佈署在26、97、84及5號等公路旁戒備。預計擠塞情況將會是最嚴重的Madras 及林肯市附近將隨時改道。

緊急應變部門主管Andrew表示，他們從未有這讓的經驗，但會作為緊急事件般處理，並預計有嚴重塞車情況及無線電話訊號變弱的可能性。Andrew又表示，他們會隨時發放消息，讓市民了解實況，不要誤相謠言，或引致不必要的恐慌。

國民警衛隊將隨時出動應對可能出現的交通、消防、醫療及緊急拯救等事故。

消防局長指出本州現時已有12處山火，其中有四個是在觀日區內，他提醒民眾要小心，不要生火。該局預計觀日蝕的民眾將引發小火，在全州約有3,400個露營點是處於觀日蝕地位或附近，估計有12,000人露營並會生火。消防局呼籲民眾要小心，以免再次引起山火。

另外，不少民眾已聽取美國國家航天局的建議，一早已購買合規格的眼鏡來觀看日蝕。但亞馬遜突卻突然宣佈，因為部分日全蝕眼鏡不被美國國家航天局指為不合格日蝕眼鏡，因此現在要召回。美國國家航天局表示，為安全起見，民眾要購買標有 ISO 12312-2標記的眼鏡來觀日。市面上現流傳有假冒，被貼上 “兌“ 的觀日蝕眼鏡，市民在購買時要留意。

這場日全蝕又被稱作美國大日蝕，是自1918年以來首場跨越美國東西海岸的日全蝕，亦是1979年以來首場光臨美國本土的日全蝕。在俄勒岡州，約100萬人有望集結在該州中部多地，一同觀看這場日全蝕。月影將於太平洋時間21日上午9時過後開始跨越俄勒岡州，日全蝕將於當日上午10時15分左右從本州的林肯市附近開始，持續時間不到2分鐘。

運輸部官員提醒民眾，在動身出發前往觀日蝕地點前，請先確保在車內放置額外的飲用水、食物、藥品和急救箱等，並將車輛加滿油，攜帶紙質地圖（以防GPS無法使用）和專用的觀日蝕眼鏡，但勿在開車時佩戴觀日蝕眼鏡。

預計在本州最佳觀日蝕帶的中部和東部，當日的天氣良好，天晴，氣溫在80度左右。

欲瞭解更多路況資訊，請查詢相關的交通資訊網站（華盛頓州：http://bit.ly/2u9o2fG；俄勒岡州：www.TripCheck.com），或關注華州及俄勒岡州交通部的官方推特。

居住在華州及俄勒岡州交界處附近的居民，建議當天選擇在家遠端辦公，或調整工作時間。