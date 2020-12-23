凍結令奏效 本州確診率下降11% 新冠疫苗陸續如期到步
（本報綜述）本州過去兩天連續出現新增確診數字降到一千以下。在周二的新聞發佈會中，州長表示早前的兩星期凍結令有效，衛生官員對州民在感恩節合作抗疫成功表示讚賞。州衛生局長艾倫表示，上周的確診率下降了11%。
州長提醒，我們避過了節日過後確診病例暴增的情況，並且也證明了未來的情況是由我們來決定的。
目前本州的疫情仍是嚴重，新增病例仍算是多，所以，州長要求州民在聖誕和新年假期，再次重新考慮慶祝的計劃。
州衛生局局長艾倫指出，聖誕新年已到，大家都明白到在疫情中大聚會的一輪開心後所帶來的結果。他提醒不要將今天的節日回憶成為日後的遺憾。希望民眾再次緊守防疫措施。
州長又讚揚聯邦政府通過9,000億元援助計劃和州政府通過8億元的援助，再加上疫苗接種行動已展開，這都給州民在2020年結束前帶來了好消息。
目前本州已為數千名前線醫護人員接種新冠疫苗。衛生局表示，隨著另一款疫苗獲批使用，本州的疫苗分配計劃將有不同。
在過去一星期，本州已收到6萬劑輝瑞疫苗，這已平均分配給醫護人員和長期護理中心，而在下周將再有48,000劑運到。至於剛獲批的莫德納疫苗，本周已有72,000劑運到，下周再有3萬劑到步。由於莫德納疫苗沒有如輝瑞的超低溫冷藏要求，這對運送到偏遠城鎮更為方便。
周一，Rose Villa長期護老中心內的35名住客成為本州首家護老院舍獲得接種疫苗，該處的院長表示，這班長者多麼渴望與家人擁抱，也渴望能回家探訪，疫苗將為他們提供保護。
州長提到，她會考慮下一輪接種疫苗的群組是教師和學校職員，為學校重開作好準備。州長說：無疑，教育工作者和學校職員對本州的未來和孩子們回到課堂上課，都是極之重要的。
根據本州的疫苗接種計劃，首批接種群中，第一期是醫護人員和長期護理院住客和職工；第二期是必要工作者，包括農場、運輸、公用是業、食品廠和學校的工人，並可能包括75歲以上人士和長期病患，再下來的第三期是65歲以上人士。
州衛生局局長艾倫表示對本州在疫苗接種和發送的迅速行動感到驕傲，他說到疫苗分配的數量是由聯邦政府控制的，上周和今個星期本州的分配較原定為少，但估計本州能達到在今年年底（即下周）為10萬名州民接種第一針的目標。
州長指出，隨著更多人接種疫苗，加上州民繼續堅持所有防疫措施，相信很快本州多個縣城將降級到更安全的危險級別，更有利重開本州。
衛生局估計，首批的第一期，將有30到40萬人獲接種疫苗。截止21日，本州已有7,203人接種了新冠疫苗。
今天的新增確診數字有1,282宗，死亡有35人。有最多新增確診的有麥魯瑪縣258宗，卡加瑪士縣168宗，華盛頓縣153宗。
截止22日，全州總確診人數有105,073人，總死亡人數1,382宗。