冰雪冰封了3個節期 商家感到無奈 盡管電力公司不停搶修 仍有20多萬戶停電多天
（本報綜述）本地區自上周四起開始連場的冰雪風暴，令到整個地區被冰封，商家們在今場冰雪風暴中，損失可大。因為在這期間接連的三個節期：農曆新年－情人節－總統日也一起被冰封了，民眾均無法外出慶祝。
不少餐館在大節前收到州長的解封通告，雖然只可作有限度的堂食，但仍是一個令人興奮的消息，紛紛準備好應節。多家餐館表示，一開始接受訂座即滿。當停頓了好一段時間的堂食生意即將開始迎接大節之際，連續3場的冰雪風暴卻將整個大波特蘭地區冰封了，可謂人算不如天算！
有餐館老板表示，客人的訂座電話未有停，這顯示民眾極之渴望外出，到餐館用餐和慶祝；他們更指出，在過去如遇到這樣的情況，顧客一早就打電話來取消訂位，但今年卻不同，顧客說他們會想辦法到來。節期過了才慶祝，氣氛就不一樣了！
至於中餐館，趕及在牛年年初一（上周五）開門，迎來開年的顧客。但受影響的不單是客人不能前來用餐，就連食材也運不到來。
經過三天多的冰雪後，周一氣溫開始回暖，到下午地面積雪已開始溶化。但運輸局仍呼籲民眾要留在家保安全，因為連日來的冰暴，令到不少電纜和樹枝結了冰，不少更負苛不了冰的重量而倒下。周一冰開始溶，到處都有冰塊從天而降，有機會擊中正在行駛的車輛。在Troutdale 市一間Safeway超市更因屋頂積雪過重，有部份屋頂塌下，幸運的是沒有人因此而受傷。
州運輸局在下午3時半將5號公路和205公路之間的84公路全封3小時，方便電力公司進行搶修。截止今天的下午3時半，本地區有27.5萬用戶仍未有電力供應，其中有8.4萬戶是在麥魯瑪縣。波特蘭電力公司已出動超過600名員工進行搶修，但他們的工作亦受到不少障礙，不少馬路被倒下的樹木或樹枝堵塞，估計有些用戶可能還要多等一兩天才能恢復電力供應。
有不少用戶早在上周五已沒有電力供應，令到有食材也不能煮。家中備有華人喜愛用來火鍋用的或是露營用的手提式石油氣爐就大派用場了，據了解華人超市一開門，這等石油氣爐和罐裝石油氣均被搶購一空。
今早，市內的街道，到處都見到車輛被困在好幾吋的積雪中。就算公交車亦只能作有限度的服務。布朗州長呼籲民眾要忍耐，留在家待積雪溶了才出外。
隨著氣溫逐漸回暖，路面情況將有改善，到周二的交通情況可望回復正常。