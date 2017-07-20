关于翡翠区未来目标规划的市政厅社区会议

（本報實習記者王倩韞攝影報道）上周二（七月十一日），社政府在翡翠区召开了一场关于翡翠区未来目标规划的市政厅社区会议。市长泰勒和部分城市委员会的委员们出席了这次的会议，还有项目规划设计团队还有一些居民商家代表，共同展示分享翡翠区关于未来发展的详细计划。该次社区会议与之前的翡翠区绿化项目和Trimet对Dvision街公交项目相结合和升级。

委员代表Anita Yap表示，翡翠区82街是多元化合作商业及组织的创始人但，却一直都被人当成城市的边缘。因此，社区只有极少的公共投资和政策投资。

市长泰勒表示，市政府接下来会更加投入到翡翠区的建设，将翡翠区成为一个人人喜爱，安全娱乐住宅相结合的区域。

当城市的发展漫漫从市中心发展到波特兰各个不同的社区，这也与此同时引起了中产阶级化和低收入家庭的转移，而翡翠区的委会们一直在为此作出努力，尽最大可能平衡人们的负担能力。委员会也表示，希望翡翠区可以通过改善越来越繁荣。

俄勒冈大学建筑项目的学生们展示了翡翠的不同街区升级改造的效果图。改造包括将82街的街道旁增添桌椅。这些桌椅也有不同的用处，一些可以为商家增添更多的座位，而同时也给来到此地的游客用作休息。其次，因为翡翠区的居民的整体收入不高，同时还作为多文化的社区，市政府将会建造更多的经济适用房。不仅如此，市政府还会重新为翡翠区铺路，翻新安全的人行道还有增加自行车道。市政府还打算为翡翠区建造一个城市广告，供居民和游客观光购物休闲娱乐。

同时，为了想为翡翠区增添更多的人行道来保证行人的出行安全。他们同时还将东港广场彻底改造，不过一些业主表达了他们对垃圾和游民的担忧。

市长泰勒承认了居住在翡翠区存在一定的问题，但其实这不是唯一的问题。他表示，其实这不只是翡翠区的问题，在波特兰很多社区都存在垃圾随处可见和游民的问题。Division街是波特兰市车祸频率高发的地段，相对地减少交通流量不但对自行车，行人，开车人有利，也会对企业有利的。

波特兰公交线路项目的卢克诺曼说，他们的团队正在督促该市尽快在Division街和82街上安装专用的公交羡慕，以促进居民安全和缓解交通的拥堵。与此同时，另一些人则不断强调，这段时间的大部分路段都被规划为高速公路，而不是城市街道，这引发了设计上的限制，比如没有街边停车等问题。

市长泰勒说，我们确实需要转移82街到别的地方，但因为要和当地商家居民谈判还有签署部分协议需要在城市和州之间敲定，这并不简单。我们不可能直接转移整条街的商业，股份还有居民，这是不现实的。

市长泰勒也对翡翠区的未来表达了一定的憧憬，希望在未来的20年30年，82街不会再被看做是城市的边缘，它将是波特兰的另一个中心。

Anita Yap也表示，市政厅对于改造82街有很长的一段路需要走，她从小在82街长大，多年来一直观察到它的变化。她希望市政府可以为翡翠区投资更多。