共和黨議員結束杯葛　通過20億元企業稅資助本州學校

（本報綜述）由本州民主黨提出的企業徵稅及資助教育計劃的第3427號題案（又稱學生成功法案），終於周一，以十八票贊成對十一票反對，成功獲得通過，現只待布朗州長正式簽署成為法例。這題案是向本州營業額超過100萬元的企業徵收0.57%，估計能為本州學校帶來每年一億元的經費。

俄勒岡州下兩年度的財政再現赤字，削減經費已是必然的，而教育經費亦是州議會慣常的「開刀」項目。這勢將進一步影響本州的教育質素；增加每班學生人數、減少老師和其他有關職位將會是在所難免的。上周三，本州的教師們罷課，上街遊行為的不是他們的福利，而是為了學生爭取，讓學生們能得到有質素的學習。教師的行動得到了學生和家長們的支持，他們呼籲州政府通過議案。

第3427號題案可以說是州政府今年度最重要的議案，有民主黨議員甚至形容這是他們政治生涯中最重要的一個時刻。

本州的共和黨議員對這題案表示不滿，他們指出通過這題案對造成本州教育經費經常不足的根本問題並未有解決。他們在上周還發起杯葛行動，連續四天缺席議會，不讓民主黨通過議案。在與民主黨協商後，共和黨議員結束杯葛，於周一重返議會，並投票通過題案。

今次共和黨議員之所以願意結束杯葛行動，參議院主席Peter Courtney 表示要歸功於布朗州長。在雙方的協議中，民主黨答應共和黨提出的要求，取消加緊本州疫苗注射規定題案和槍支管制題案，好讓共和黨重返議會投票。

今次徵收的稅款主要是給予幼稚園至12年級的學校，學校使用這些稅款的自由度將較政府撥款的高，校方可按實際的情況來分配獲得的資金。據議會的分析家表示，不每年10億的資金仍不足夠，按教育質量委員會的建議，州政府最少每涊要投放107億元來配合教育的需要。俄勒岡州與其他州比較，雖然教育經費佔本州財政預算的一大部份，但比起其他州花在每名學生的平均費用，本州的數字則遠遠不及了。

公務員退休金計劃（PERS)改革一直是本州教育方面的絆腳石，共和黨人員表示，他們認同民主黨，本州的教育系統是需要作出重新的投資和整頓。但他們擔心，現時的退休金計劃若不改變，最終還是要蠶食學生的教育經費。也有人恐怕加稅後，有些小企將被迫結業。

共和黨的領袖 Herman Baertschiger說示，他們必需有這杯葛的行動來表達不滿，因為民主黨拒絕透過立法和修改憲法來撥出教育經費，而是不斷的採用更容易的徵稅方式。而20億元的銷售稅對一些賺取固定工資和小型企業的影響最大。