六月成屋銷售激增超20% 疫情之下樓市複蘇可持續嗎？



（綜合報導）根據全美房産經紀人協會的數據，六月全美成屋銷售較五月上漲21%，這是自1968年數據統計以來最大的月度增幅。此前該數據曾連續三個月下滑，六月的數據仍同比下滑11.3%。

成屋銷售數據統計是根據合同簽約完成、房屋交收來計算，因此這一數量代表來在四月底至五月的房屋簽約數量，是在全美多地經濟重開以及疫情在一些地方近期有所抬頭之前的數據。

Realtors首席經濟學家Lawrence Yun表示，根據當前數據和一些房産經紀人的體驗，房地産市場當前非常火熱，同一房源經常會有多家競價。不過Yun還表示，城市地區的房源相比之下沒有那麽火熱，而在小城鎮或是郊外的上升趨勢非常明顯。

如果房屋庫存充足，房産銷售也許會更加強勁。截止六月底，代售成屋數量較去年同期下滑了18.2%至157萬套，根據當前銷售量，相當於隻夠賣四個月的庫存。去年六月市場上要多出35萬套房源。

另外，住房抵押貸款固定利率在過去幾週一直在地點盤旋，還一度跌破3%至曆史最低穀，這給了潛在賣家更多的購買力，上周抵押貸款申請人數同比上漲19%。不過，利率下滑同時也助推了房價。六月成屋房價中位數同比上漲了3.5%至29.53萬，這是統計以來的最高水準。

咨詢集團Bleakley的首席投資官Peter Boockvar表示：“問題在於，當這些此前擱置的需求被滿足之後，房屋銷售是否能伴隨著就業和收入持續增長。”他還指出，“千禧一代的購房需求在未來是一個巨大不確定性因素。”

按照地區來看，東北部成屋銷售六月比五月上漲4.3%，中西部漲11.1%，南部上漲26%，西部則飆升31.9%。

房産專家擔心在一些地區疫情重新抬頭引發的二次經濟關停會影響房屋銷售。Yun表示並不擔心房價受到影響，而是擔心銷售額。因爲當無法實地看房時，買家當中隻有7%選擇了線上看房。