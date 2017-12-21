公司大減稅將惠及經濟和員工？看經濟學家怎麼説

（綜合報道），在參院闖關成功後，眾院星期三即將對稅改法案進行重新投票，川普上任以來的首次重大立法勝利即將實現。共和黨人表示，稅改法案中給企業減稅的內容將會幫助經濟和就業增長，並最終惠及公司員工，但經濟學家似乎有自己的看法。

共和黨人表示，將企業稅從35%減至21%，將會讓企業有更多可支配資金，商業投資將會隨之增加，並最終讓美國普通百姓的薪資上漲。

一些經濟學家認為，1.5萬億的減稅法案將提升企業支出及員工薪資，但增加幅度不會太大，相反，由於政府赤字上升，伴隨而來的高利率會抵消企業盈餘及員工薪資增加。其中一種批評是，斯坦普500指數中的非金融公司手中握有1.63萬億美元的現金，但這並未導致所謂的投資增長。

FundStrat Global Advisors政策師湯姆·布勞克説，導致投資增長的不僅僅是因為手中的錢多了，而是因為對某種産品或服務的需求增長。支援稅改計劃的人則認為，減稅後公司將購買更多的電腦和工廠器械，新技術將讓工人更加有效率，所以僱主將提高員工的工資。除了降低稅率後，稅改法案讓公司立刻減免資産購買金額，並給將海外資金帶回美國的公司減稅。

此外，公司在獲得更大利潤後，將會支付高薪吸引更多高技術員工。另一些經濟學家則認為，薪資是由老公市場的供給和需求決定的。不過據CEA的報告指出，在未來5到10年，降低企業稅將使得美國員工的年薪平均上漲4000美元。但非黨派的「稅務政策中心」主任托德則表示，僱員的年薪增長可能只有100美元，而不是白宮聲稱的4000美元。

去年夏天，美銀美林對300名CEO進行了採訪，他們中的大多數表示，將會使用海外留回資金來回購股票，以及支付貸款，而只有人稱會考慮擴大投資。研究機構Strategas Research Partners首席投資策略師Jason Trennert稱，「如果在未來數年間，經濟將以每年3%到4%的速度增長，那你將會看見企業支出增長。」

Zandi專家則表示，稅改後的數年時間內，商業投資將會增長4%到6%，但稅改則會讓聯邦赤字增加1.1萬億美元，這將導致更高的利率，從而打擊商業借貸和投資的積極性。所以Zandi專家認為，未來10年的經濟增長率將是0.5%，而不是此前所預計的3%到5%。