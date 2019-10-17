公共負擔生效在即，美移民局新表格出爐！

(綜合報導)聯邦“公共負擔不予受理”（Inadmissibility on Public Charge Grounds）新規如無出現被法院阻擋的情況， 已於10月15日生效、實施，美國移民局（USCIS）對需要審核“公共負擔”情況的移民或簽證申請表格，進行了更新，舊表已於10月15日作廢，新表增加了調查申請人領取公共福利情況的內容；同時新出爐了一份I-944表，專門針對調整身份（綠卡）申請人，用於審核他們的“自給自足”、“自食其力”能力（Declaration of Self-Sufficiency）。

在公共負擔新規生效之日,移民局啟用了全新的I-485表、I-539表、I-129表及I-864表，同時舊表亦宣佈作廢。

根據移民局的指南，向移民局申請移民福利，需要表明申請人在未來任何時候都不會成為公共負擔。所謂公共負擔是指，規定適用者在提交移民申請之前的36個月，接受任一項指定的公共福利累計超過12個月，可能會被定義為公共負擔；如果一個月內使用兩項福利，則按兩個月計算。

對於申請非移民工作性質的工作身份（如H-1B、L-1）的I-129表、申請延長或轉換簽證的I-539表或I-539A表，移民局增加了要求填寫領取公共福利（public benefits）的內容。 在public benefits部分，要求填寫：（1）是否領取了聯邦、州、地方發放的、用於維持生活的現金補助；（2）是否領取社會安全生活補助金（SSI）、對貧困家庭的臨時援助（TANF）、糧食券（SNAP）、現金救濟計畫（General Assistance）、醫療補助（Federally-funded Medicaid）及用於支付租金的Section 8房屋補助等。

有移民律師舉例說，B1、B2簽證在美國也可以申請Medicaid，有的B1、B2持有者在美國就醫或發生急病，使用了Medicaid或緊急的Medicaid，他們若因看病、住院等緣故申請延期簽證，根據現有公共負擔政策，他們將很難獲得簽證延期。