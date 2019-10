公共負擔生效在即，美移民局新表格出爐！

(綜合報導)聯邦“公共負擔不予受理”(Inadmissibility on Public Charge Grounds)新規如無出現被法院阻擋的情況, 已於10月15日生效、實施,美國移民局(USCIS)對需要審核“公共負擔”情況的移民或簽證申請表格,進行了更新,舊表已於10月15日作廢,新表增加了調查申請人領取公共福利情況的內容;同時新出爐了一份I-944表,專門針對調整身份(綠卡)申請人,用於審核他們的“自給自足”、“自食其力”能力(Declaration of Self-Sufficiency)。

