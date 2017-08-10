公共出行新時代 　Trimet 推電子付款Hop卡　方便快捷還省錢

（本報實習記者王倩韞攝影報導） 本地的公共運輸系統TriMet、C-TRAN以及波特蘭電車（Street Car）已開始使用全新的電子付款方式，推出最新的交通卡，即Hop卡，代替傳統的紙車票。即日起，乘客們可以通過儲值形式的Hop卡來支付車票，讓搭乘公共交通變得更快捷更輕鬆。

Hop卡的好處就在於不用再在車站購買紙車票。Hop卡同時也解決了市民在想要搭乘公共汽車，但卻沒有現金購買車票時的尷尬。Hop卡也支持環保，乘客可隨時充值再用，每張hop卡可以迴圈使用10年時間。

Hop卡將於現時的車票以及trimet 手機應用程式上的車票費用相同，即2.5元，可使用的時間為2.5個小時。超過2.5個小時後，當您再次刷卡時，螢幕就會顯示一個紅色“x”或者是“Transaction Denied（系統否認）”的標記。

如何使用hop卡？

首先您需要做的就是，在指定出售點購買一張Hop卡，再充值您所需要的一定金額，隨後便可以開始使用。使用方法很簡單，目前在每一輛公車內、輕鐵月台上、電車內、C-TRAN公共汽車內、WES 火車月台上等都配有Hop卡的刷卡機。您只需要在上車前將您的Hop卡在Hop機拍一下即可。當您拍完了後，螢幕上就會自動顯示您此次車票的結束時間，方便又快捷。

Hop卡有什麼好處？

省錢！Hop卡的好處之一可以自動幫您換算車票的費用。例如，當您支付了兩次車票時，Hop卡就會自動幫您轉換為日票，隨後您就可以在一天內可以免費隨意搭乘公共交通。同時，當您一個月的車費已經累計達到了月票的金額，即100元，Hop卡也會自動幫您轉換為月票，讓您可以免費搭乘公共交通直到月底。

當您擁有了Hop卡之後，您將再也無需擔心超額的交通費，或者是不必要支付的車票錢。不過，即使是免費，您也需要在上車前拍卡。

與此同時，市民也不必再在搭乘公共交通前花費額外的時間購買車票，避免車來了，票還沒有買到的尷尬情況。更值得一提的是，Hop卡可以在波特蘭市的全部公共交通中使用，範圍更廣，省錢更多。

還有一個好處是，當您卡內的餘額較低時，在您拍卡後，螢幕的左下角會有一個黃色的警告。如果您有在網上帳戶登記的話，您也會受到一封郵件告知您的餘額較低。

Hop卡最大的好處是，當您註冊了帳號時，系統就會保護您的Hop卡。所以，Tri-Met鼓勵各位市民要註冊屬於自己的Hop卡帳號，當您不小心遺失，或被偷走Hop卡時，您可以登陸您的帳號，第一時間報告遺失或者盜竊，這樣系統會自動保護您卡內的餘額。所以，就算您的卡遺失或者被盜竊，您卡內的餘額還是會保留在您的帳戶中。同時，您也可以將Hop卡於自己的銀行卡綁定，在出現餘額不足的情況時，系統會為你自動充值。

在哪里可以購買Hop卡呢？

本市多家大型超市，例如Safeway，Fred Meyer 等都有發售，市民可在超市的專售禮品卡的架上找到，然後在付款處充值即可。至於7-11則只可充值。

目前Hop卡已經在當地不少便利店或者超市出售，例如Fred Meyer和Safeway等。市民可在超市的專售禮品卡的架上找到，然後在付款處充值即可。更多銷售點將會在下月公佈。每張Hop卡價值3元，最低充值金額為5元。遇到有關充值的問題，購買點或各服務中心工作人員，均會幫助您充值您想要的金額。

或者，您也可以前往附近的TriMet車票服務中心充值。不過，最簡單快捷的方法就是打開電腦，在網上充值。只需打開遊覽器輸入myhopcard.com，在首頁創建帳戶，隨後輸入您的Hop卡卡號，以及密碼，隨後就可以充值。

您還可以在手機App Store下載Hop App充值。也可以撥打Hop卡的服務熱線充值以及詢問相關問題，＋1 844-MYHOPCARD (694-6722)。

Hop卡部門表示，不久之後他們將會做到讓市民可以直接使用手機來刷支車票，不過只適用於成人票。 如果您是使用TriMet app的，您也可以繼續使用此app來支付您的車票，不過Tri-met鼓勵app用戶轉用Hop卡，因為Hop卡帶來的便利遠遠大於app。同時，app在不久將來會完全被Hop卡所取代。

不過，Hop卡於TriMet App最大的區別在於，Hop卡只可用於一個人，任何超過7歲以及7歲的人士都需要一張獨立的Hop卡。而TriMet App可以增加不同的乘車人。