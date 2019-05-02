八十二街玫瑰大道舉行第十二屆巡遊活動

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭東南區第十二屆82玫瑰大道巡遊活動，於上周六，4月27日上午舉行，今年的活動是由波特蘭橋樑節日組織主辦。

9時30分，由多間社團、商企、學校、市政等機構組成的巡遊隊伍從在東南區Bush街出发，然后右转入82街向北行進至Yamhill，歷時約50分鐘。

波特蘭市長泰德 惠勒（Ted Wheeler），市議員阿曼達（Amanda Fritz），2019玫瑰節負責人等官員等行進在巡遊隊中，並不斷向沿途民眾揮手致意。

蘇格蘭風笛樂隊、波特蘭和平兵團協會、波特蘭玫瑰節巡遊隊、波特蘭玫瑰使團、「流動的玫瑰花園」巡遊隊、墨西哥社區巡遊隊、社區學院巡遊隊、The Beat Goes巡遊樂隊、Last Regiment鼓樂隊、以及多間中學選出的玫瑰公主等數十隻隊伍參加了當天的巡遊活動，數千名民眾沿途觀賞

一年一度的82街玫瑰大道巡遊，被譽為波特蘭市玫瑰節大巡遊的預演。十多年以來，在82街玫瑰大道商會、波特蘭市政府與相關機構以及社區各族裔的共同努力下，一年一度的玫瑰大道巡遊及嘉年華活動規模與影響越來越大，參加活動的機構與民眾也越來越多。

多年以來，八十二街商企的迅速發展使其具有了波特蘭新唐人街美譽。令人遺憾的是，本年度的巡遊隊伍中不見了亞裔社區雄壯威武的舞龍舞獅巡遊隊，沒有了鏗鏘的鑼鼓與精彩的表演，也沒有了往屆巡遊之後隨之舉行的大型嘉年華歌舞慶祝活動，使得本屆玫瑰大道巡遊的熱烈氣氛弱於往年。